Ini yang Disesali Glenn Fredly dari Ratna Sarumpaet

Jakarta: Musisi Glenn Fredly menyayangkan sikap aktivis Ratna Sarumpaet yang tidak melapor pada polisi jika memang benar mengalami pengeroyokan. Penyanyi berusia 43 tahun itu mengetahui bagaimana kerasnya sosok Ratna Sarumpaet.



"Pertanyaannya sederhana, kalau memang terjadi sesuatu kenapa enggak mau diforensik, kenapa enggak mau di-report sebagai laporan penganiayaan kepada pihak berwajib," kata Glenn di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

"Karena setahu saya Ratna Sarumpaet orang yang paling 'kenceng.' Jangankan disenggol, parkir mobil aja bisa mgamuknya luar biasa," papar pelantun Januari itu.Dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet terjadi pada Jumat, 21 September 2018 di Bandara Husein Sastranegara. Usai kejadian, Ratna tidak melapor pihak berwajib lantaran memiliki ketakutan dan trauma setelah dikroyok.Glenn berharap, Ratna Sarumpaet yang kini bergerak sebagai aktivis tidak melakukan fetakompli jelang kontestasi pemilu 2019."Buat saya logika bersama itu harus kita pakai. Karena yang paling penting adalah kita menuju Pilpres 2019 ini, masyarakat, terutama saya, (...) bahkan kritik saya pada seorang Ratna Sarumpaet pernah saya sampaiakan. Kalau memang peduli sama bangsa ini jangan lakukan fetakompli for the sick, untuk kepentingan politik tertentu, itu yang pernah saya sampaikan ke beliau direct langsung. Jauh sebelum ada berita apapun," jelas Glenn.Glenn memiliki hubungam dekat dengam Ratna Sarumpaet. Dia juga sempat ikut dalam penghormatan terhadap seniman Franky Sahilatua bersama musisi dan figur publik lain dalam Tribute to Franky Sahilatua yang digagas Ratna Sarumpaet pada 31 Mei 2011 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta."Saya dekat dengan beliau, ibaratnya saya mendapatkan banyak hal pada saat almarhum Franky Sahilatua. Jadi, saya tahu perjuangan seorang Franki Sahilatua. Beliau (Franki) enggak menghalalkan cara-cara fetakompli, mengadu masyarakat dengan masyarakat hanya dengan isu-isu yang tidak ada basis data, tidak berdasarkan sesuatu yang bisa punya argumen yang kuat," papar Glenn.Dia berpendapat, isu terkait politik jelang tahun pemilu dapat membuat kaum muda apatis dan enggan berpartisipasi dalam politik."Saya yakin anak muda berpikir mungkin jadi punya apatis tersendiri karena hal-hal kayak begini kepentingan-kepentingan oligarki elite politik yang akhirnya dibawa tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar sebagai sebuah bangsa. Makanya kalau ditanya jawaban saya tentang berita itu, pertama saya harus kembalikan ke ranah hukum," pungkas Glenn.(ASA)