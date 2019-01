Saat Presiden Jokowi Bernyanyi Bohemian Rhapsody

Jakarta: Kita tahu Presiden Joko Widodo adalah penggemar musik keras dan grup seperti Metallica, Guns N Roses, dan Judas Priest. Namun lagu-lagu dari musisi mana yang Jokowi tidak suka?



Setidaknya ada satu, yaitu Justin Bieber. Hal ini diungkap oleh Jokowi ketika menjadi bintang tamu dalam vlog Nebeng Boy milik aktor dan presenter Boy William di YouTube.

Boy, yang berkeliling dengan mobilnya bersama Jokowi di Istana Bogor, hendak memutarkan lagu untuk Jokowi agar lebih rileks. Jokowi lantas bercerita bahwa sehari-hari, jika dia menempuh perjalanan dari Bogor ke Jakarta dengan mobil, dia punya waktu satu jam untuk mendengarkan musik."Bapak orangnya sibuk banget, mengurusi A B C D E. Kita di sini sekarang rileks sedikit saja. Saya tahu bapak orangnya suka pergi ke konser, mendengarkan musik," kata Boy."Saya di mobil, dari Bogor ke Jakarta, itu punya waktu satu jam. Biasanya saya pakai untuk dengerin Metallica, Guns N Roses, Lamb of God, Queen," sahut Jokowi.Boy terkejut mendengar nama Lamb of God."Lamb of God, Pak? Itu musik teriak-teriak lho, Pak," ucapnya."Ya kita ini sudah terbawa sejak muda – tetapi kalau memang dari Bogor ke Jakarta waktunya longgar, sambil kita baca media sosial, baca media online," jelas Jokowi.Sejurus kemudian Boy memutar lagu Bohemian Rhapsody dari Queen. Boy yang memang mengusung konsep bernyanyi bersama di sela-sela wawancara dalam program Nebeng Boy tanpa ragu menyanyikan sepenggal lirik Bohemian Rhapsody.Kemudian, Boy mengajak Jokowi untuk bernyanyi bersama. Jokowi tampak bernyanyi dengan suara sangat pelan.Berikutnya, sebelum mereka menjemput cucu Jokowi, Jan Ethes, untuk bergabung ke dalam mobil, Boy menanyakan grup rock favorit Jokowi."Semua yang lama-lama," kata Jokowi."Kalau jaman sekarang, enggak mengikuti?""Enggak, enggak. Sekarang, yang orang pada senang, rock kayak Coldplay itu, saya enggak ngerti lah," jawabnya."Kalau Justin Bieber, tahu enggak?" tanya Boy lagi."Ya ngerti, tahu, tetapi enggak senang," jawab Jokowi disambut tawa.Jokowi menjadi bintang tamu Boy untuk Nebeng Boy musim kedua episode 13. Vlog wawancara ini, yang dirilis di YouTube pada 18 Januari 2019, telah ditonton sebanyak empat juta kali dalam tiga hari dan menjadi salah satu vlog Boy dengan angka views terbanyak.(ASA)