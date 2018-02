Celine Dion Kenang Penderitaan Suami Sebelum Meninggal

Jakarta: Celine Dion mengenang kembali momen-momen terakhir suaminya, Rene Angelil yang meninggal dua tahun lalu. Menurut Celine, beberapa tahun sebelum meninggal, Rene sudah menderita akibat penyakit kanker tenggorokan.



Meski sangat sedih kehilangan Rene, di satu sisi Celine juga merasa lega melihat suaminya tidak menderita lagi akibat penyakit. Celine merasa tidak tega terus menerus menyaksikan penderitaan Rene.

"Selama tiga tahun suamiku tidak menyesap air atau makanan," kata Celine Dion dalam acara The Project di sela kunjungannya di Australia untuk sebuah konser."Dia makan melalui tabung. Satu-satunya yang aku harapkan saat dia masih ada dalam tiga tahun penderitaan. Aku ingin dia hidup dalam damai. Dia mengalami sedikit serangan jantung. Begitu cepat. Dia bahkan tidak merasakan apa pun. Aku pikir dia seperti dibebaskan dari rasa sakitnya," imbuhnya.Rene Angelil merupakan orang spesial bagi Celine. Penyanyi My Heart Will Go On tersebut bertemu pria yang menjadi manajernya itu saat masih berumur 12 tahun. Dia mulai berpacaran dengan Rene saat berumur 19 dan menikah tiga tahun setelahnya.Celine bahkan menyebut Rene satu-satunya pria yang pernah dicintai dan diciumnya.Hasil dari pernikahan dengan Rene, penyanyi 49 tahun itu dikaruniai tiga orang anak."Dia mengajariku segalanya. Dia satu-satunya pria yang pernah aku cintai. Aku tidak pernah mencium pria lain dalam hidupku," ujarnya.(ELG)