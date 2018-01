Ed Sheeran Bertunangan dengan Cherry Seaborn

London: Musisi asal Inggris, Ed Sheeran mengumumkan kabar bahagia. Pria 26 tahun itu bertunangan dengan kekasihnya, Cherry Seaborn.



Pelantun Shape of You itu mengumumkan kabar bahagia melalui Instagram, pada Minggu, 21 Januari 2018.



“Berstatus tunangan jelang tahun baru,” tulis Ed dalam foto bersama kekasihnya.



Seaborn merupakan sosok yang sangat spesial dalam karier Ed. Perempuan 25 tahun itu yang menginspirasi Ed menulis lagu Perfect.



Sepasang kekasih ini sudah saling kenal sejak mereka sama-sama duduk di bangku SMA. Tepatnya di Thomas MIlls High School, di Framlingham. Keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh, Inggris - Amerika Serikat. Jarak tak lantas mengandaskan hubungan mereka.



Berbeda dari Ed, Cherry menjalani karier sebagai konsultan. Rumor yang berkembang dia pernah bekerja di Deloitte & Touche LLP di New York, sebelum kembali ke Inggris.

(ASA)