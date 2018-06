Takut Sakit Kronis, Robbie Williams Jalani Diet Vegan

London: Penyanyi Inggris Robbie Williams telah mengganti pilihan menu makan atau dietnya menjadi bebas produk hewani. Menurut istrinya, Ayda Field, Robbie berubah vegan setelah tahu ada beberapa kondisi abnormal di jaringan otaknya pada September 2017.



"Luar biasa, dia hebat. Tahun lalu, dia punya beberapa masalah kesehatan dan itu adalah satu masa mengerikan bagi kami berdua, tetapi sekarang aku senang melihatnya kembali," kata Ayda dalam sebuah acara talkshow di Inggris baru-baru ini, seperti dikutip AceShowbiz.

"Dia sekarang vegan. Aku pikir kalian tidak bisa makan hamburger jika kalian seorang vegan. Sekarang segalanya baik-baik saja, semuanya baik. Si monyet besarku melakukan itu dengan baik," imbuhnya.Robbie menemukan kondisi abnormal tersebut usai menjalani tur The Heavy Entertainment Show untuk leg Eropa. Turun dari panggung musik Zurich, Swiss, pada 2 September, Robbie merasa sakit. Dokter menemukan dugaan pendarahan di otak Robbie."Aku melalui berbagai pemeriksaan, termasuk untuk jantung dan otakku, dan ditemukan ada beberapa abnormal di sana, termasuk sesuatu di otakku yang seperti darah," kata Robbie dalam pernyataan pers sebelumnya."Jelas sangat mengerikan, karena itu aku langsung dikirim ke unit perawatan intensif. Sangat aneh, dari perjalanan tur tiba-tiba ke perawatan intensif, tetapi di situ aku menemukan diriku sendiri,” imbuh pelantun lagu Better Man dan Somethin’ Stupid ini.Robbie, yang bernama asli Robert Peter Williams, adalah pria kelahiran 13 Februari 1974. Dia sempat bergabung ke grup Take That, sebelum menapaki karier solo. Robbie telah merilis 11 album solo sejak 1997. Album terakhirnya The Heavy Entertainment Show rilisan 2016.(DEV)