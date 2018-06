Meghan Trainor Lakukan 'Detoks' Media Sosial

Jakarta: Penyanyi Meghan Trainor mulai mengurangi frekuensi penggunaan ponsel pintar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa candunya terhadap penggunaan media sosial.



Trainor melakukan ini untuk melakukan perubahan terhadap hidupnya dalam menggunakan media sosial. Pelantun All About That Bass itu mulai membiasakan diri untuk tidak menggunakan Facebook, Instagram dan Twitter di waktu senggang.

"Saat bangun pagi aku selalu menghabiskan waktu dua jam (di media sosial)," kata Meghan, dilansir dari Aceshowbiz."Biasanya aku bangun pagi sebelum berdandan dan mencuci wajah dam bersiap, tetapi aku malah bersantai di kasur hanya bermain ponsel," kata Trainor.Dia mengaku kerap kali menghabiskan banyak waktu melihat beberapa akun yang membuatnya tidak produktif. Setelahnya, dia tidak menemukan ide baru tetapi justru merasa bersalah."Aku mengikuti beberapa orang (di Instagram) dan menggali kehidupan mereka, seperti mengembalikan semuanya," ungkap Trainor dalam acara Today."Di media sosial, Anda selalu mengunggah postingan terbaik dalam hidup, bukan? Jadi aku pikir akan lebih mudah membandingkan diri berjam-jam dan berpikir mengapa aku tidak memilikinya? Mengapa aku tidak terlihat seperti itu?" kata Trainor.Meghan Trainor memutuskan untuk mengganti rutinitas pagi dengan tidak membuka media sosial setidaknya sehari dalam seminggu."Aku istirahat sejenak, atau (setidaknya) aku mencobanya," katanya lagi.Meghan bahkan menggunakan ponsel baru Blackberry untuk mengirim pesan, menelepon, dan menulis pesan surel di email. Setidaknya dia tidak bisa melakukan scrolling di media sosial.Meghan bukan satu-satunya selebriti yang istirahat dari media sosial. Kendall Jenner dan Simon Cowell juga sempat mengaku kecanduan hingga memutuskan untuk beristirahat sejenak menggunakan media sosial.(ELG)