Peretas Klaim Sebar Berkas Serial Terbaru Netflix

Metrotvnews.com, Jakarta: Seri kelima drama Netflix, Orange is the New Black, diklaim telah disebarkan di situs unduhan ilegal Pirate Bay pekan lalu. Sebelumnya, peretas berusaha memeras Netflix dengan mengaku telah mencuri berkas film serial tersebut, tetapi ancaman diabaikan.



OINTB seri kelima terdiri dari 13 episode. Sesuai jadwal resmi, episode pertama akan ditayangkan perdana di Netflix pada 9 Juni 2017. Peretas bernama alias thedarkoverlord diduga mencurinya terlebih dulu dari studio pasca-produksi Larson Studios di Los Angeles, seperti dilansir dari The New York Times.

Peretas mengklaim diri telah mencuri episode 1-10. Dia mengajukan sejumlah permintaan kepada Netflix, tetapi tidak mendapat tanggapan. Peretas kemudian mengunggah berkas yang disebut sebagai episode pertama pada Sabtu 29 April 2017 di Pirate Bay.Hari berikutnya menyusul episode 2-10. Lewat cuitan yang telah dihapus dari akun @tdohack3r, peretas menyebut bahwa mereka membocorkan sembilan episode berikutnya demi memuaskan para penonton. Sementara tiga episode terakhir tidak sempat dicuri."Kami terlalu awal. Ketika kami mendapatkan berkas tersebut, proses pasca-produksi belum sampai ke episode 11-13. Mungkin Netflix akan menimbang untuk merilis seri ini lebih awal?" kata peretas, seperti dilansir dari Deadline.Netflix merespons situasi ini dengan santai. Mereka tampaknya tidak terlalu ambil pusing dengan ancaman peretas."Kami menyadari situasi ini. Salah satu pihak produksi yang digunakan oleh beberapa studio TV besar telah dibobol. Langkah hukum yang tepat telah diambil," kata Netflix dalam pernyataan resmi.Hingga kuartal pertama 2017, pengguna layanan streaming Netflix dikabarkan telah mencapai angka 94 juta pelanggan. 47% di antaranya adalah total pelanggan di luar Amerika Serikat.(ELG)