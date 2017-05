Charlie Hunnam Menolak Tawaran Bermain di Game of Thrones

Metrotvnews.com, Jakarta: Bermain di serial televisi terkenal seperti Game of Thrones bisa jadi impian semua aktor. Namun, Charlie Hunnam pernah menolak kesempatan itu.



Bintang film King Arthur: Legend of the Sword ini mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari ikut bermain di Game of Thrones. Sayangnya, jadwal yang diajukan tidak cocok sehingga Charlie terpaksa menolaknya.

"Aku ingin melakukan cameo di Game of Thrones, mereka menawariku tampil di acara itu beberapa waktu lalu. Tapi aku harus menjalani syuting yang lain," kata Charlie Hunnam seperti dikutip Contactmusic.Jika kesempatan itu datang kembali dan jadwalnya tidak berbenturan, aktor 37 tahun ini berjanji tidak akan menolaknya."Jika aku tidak bisa melakukannya saat ini, mungkin nanti. Siapa tahu," ujarnya.Game of Thrones adalah serial TV produksi HBO yang kisahnya diadaptasi dari lima seri novel A Song of Ice and Fire (1996-2011) karangan George RR Martin. Martin tengah mengerjakan novel keenam dan telah merencanakan kelanjutannya hingga novel ketujuh.Game of Thrones sendiri telah mencapai enam musim sejak 2011. Musim ketujuh dijadwalkan tayang tahun ini. Sementara jadwal untuk musim kedelapan belum diumumkan.(ELG)