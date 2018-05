Liam Gallagher Ungkap Kesan Pertemuan Pertama dengan Anaknya

London: Penyanyi eks Oasis, Liam Gallagher bertemu dengan anak gadisnya, Molly Moorish yang ditinggal selama hampir dua dekade. Liam mengaku siap membangun hubungan baik dengan anaknya.



Dilansir dari NME, Liam dan Molly bertemu di belakang panggung musik untuk The Rolling Stones pada pekan lalu, Kamis, 23 Mei 2018. Mereka sempat berfoto bersama dua anak Liam yang lain, Lennon dan Gene, dan membagikannya ke media sosial.

Molly, yang kini telah berusia 19 tahun, adalah anak Liam bersama penyanyi Lisa Moorish. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak Molly masih bayi. Dalam wawancara terbaru dengan BBC, seperti dilaporkan NME, Liam angkat bicara tentang pertemuan tersebut dan masa depannya dengan Molly."Molly ada di sana untuk pertama kalinya. Aku pernah ketemu dia sebelumnya. Senang bisa bertemu mereka semua di sana. Dia sorang gadis top dan baik," ungkap Liam."Kami menuju hal-hal baik, ini masih hari-hari awal dan akan menuju ke hal-hal baik, anak-anak dan sebagainya," imbuhnya.Liam juga optimis bahwa dia bisa menjadi figur ayah yang baik bagi Molly."Aku harap begitu, aku harap dia tidak bosan denganku, kalian tahu maksudku," tukasnya.Liam menjalani karier musik solo sejak 2015 setelah Oasis bubar pada 2009 dan grup musik Beady Eye tidak mampu bertahan lama. Debut albumnya, As You Were, telah dirilis pada Oktober 2017.(ELG)