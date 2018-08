Cincin Lamaran Nick Jonas untuk Priyanka Chopra Bernilai Rp2 Miliar

Los Angeles: Priyanka Chopra akhirnya memamerkan cincin pertunangan dari Nick Jonas. Kabar ini diketahui dari foto yang diunggah Priyanka melalui akun Instagram pada Selasa, 14 Agustus 2018.



Foto Priyanka Chopra tampak bersama rekannya, Raveena Tandon. Aktris berusia 36 tahun itu berpose sembari memperlihatkan cincin besutan Tiffany & Co.

Dilansir dari E! News, Nick Jonas tampak membeli sebuah cincin di Tiffany & Co. London dan meminta pihak toko untuk menutup toko, memastikan privasi terjaga dengan rapat."Cincin Priyanka berbahan kualitas tinggi yang beratnya sekitar empat karat," kata Andrew Brown, Presiden WP Diamond (perusahan desainer sekaligus penjual perhiasan berkelas) kepada E! News.Andrew menambahkan, cincin besutan Tiffany & Co. itu bernilai sekitar USD200 ribu atau setara Rp2 miliar.Musisi berusia 25 tahun itu melamar Chopra sesaat setelah membeli cincin. Lamaran itu dilakukan dalam suasana romantis dan sangat tertutup. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan momen bahagia itu turut melibatkan Joe Jonas dan sang kekasih Sophie Turner."Semua tampak bahagia. Mereka adalah pasangan serasi," ungkapnya.Rumor kedekatan dua figur publik yang terpaut beda usia 11 tahun itu perlahan diperbincangkan sejak mereka datang ke cara red carpet Met Gala 2017. Kabar Nick Jonas melamar Priyanka Chopra terungkap sejak akhir Juli lalu.Pada bulan Juni lalu, Chopra menemani Jonas dalam acara pernikahan sepupu Jonas di Atlantic City, new Jersey. Pada bulan yang sama, mereka terbang ke India dan menikmati malam berdua sekaligus hadir dalam acara pernikahan teman-teman Priyanka Chopra.(ELG)