Putra Kim Kardashian dan Kanye West Dirawat di Rumah Sakit Akibat Pneumonia

Jakarta: Saint, putra pasangan Kim Kardashian dan Kanye West dilarikan ke rumah sakit akibat terserang penumonia. Kabar ini diumumkan melalui akun Instagram pribadinya dengan keterangan "My precious baby boy is so strong!" usai diberitakan oleh laman TMZ.



Saint telah bermalam selama tiga hari di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif, infus dan diberi oksigen tambahan. Ini merupakan hal yang sulit bagi keluarga Kim untuk mengawali tahun 2018.

Sebelumnya pada 29 Desember lalu Kim mengunggah foto keluarga bersama Kanye dan kedua anaknya, ketika ia menggendong North West dan Kanye mendekap Saint. Kim melalui akun Instagram pribadinya juga mengucapkan rasa terima kasih atas tindakan pertolongan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Menurutnya, pneumonia merupakan penyakit yang sangat menakutkan.Pneumonia merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada paru-paru, dikenal juga sebagai penyakit paru-paru basah, di mana menyebabkan paru-paru memiliki kantung udara berisi cairan. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri atau virus pemicu flu, jamur hingga aspirasi ketika seseorang menghirup objek asing.Dilansir dari laman alodokter, umumnya penumonia diderita oleh bayi dan anak-anak di bawah usia 2 tahun, lansia di atas 65 tahun, perokok, sistem imun rendah, pengidap penyakit kronis seperti asma dan penyakit obstruktif kronis (PPOK), serta pasien rumah sakit terutama yang menggunakan ventilator.(DEV)