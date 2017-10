Cerita Lucu Ryan Gosling saat Pertama Kali Ajak Anak ke New York

Metrotvnews.com, Jakarta: Anak perempuan dari Ryan Gosling dan Eva Mendes, Amada memiliki pengalaman yang tak terlupakan mengenai perkenalannya dengan Kota New York. Sang ayah menceritakan apa yang terjadi saat pertama kali Amada di New York pada akun Youtube Jimmy Kimmel Live! hari Selasa, 3 Oktober lalu.



"Anak perempuanku berumur 1,5 tahun dan ini merupakan pengalaman pertamanya di New York. Aku membawanya ke jendela dan berkata, 'Selamat datang ke New York, sayangku!'" ujar Gosling. "Lalu kemudian dua mobil bertabrakan, 'SMASH'."

Bintang dari Blade Runner 2049 menambahkan, "Asap pun keluar dari mobil dan dua orang keluar dari mobil. Aku langsung menutup mata anakku dan segera menjauh dari jendela," ujar Gosling sambil tertawa."Itu pengalaman yang sangat New York sekali," ujar Kimmel sambil menyindir.Gosling pun menjawab, "Itu adalah pengalaman New York yang sangat bagus."Aktor dari La La Land ini berada di New York untuk menjadi bintang tamu Saturday Night Live akhir pekan lalu. Gosling dan Mendes yang merupakan orang tua dari Emeralda yang berusia 3 tahun, berkumpul bersama pada acara afterparty Saturday Night Live yang juga didatangi oleh Beyonce, Jay Z, dan juga Scarlett Johanson.(ELG)