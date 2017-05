Kanye West dan Kim Kardashian Bisnis Fesyen Anak-Anak

Metrotvnews.com, New York: Aktris Kim Kardashian mengalami nasib nahas setelah dirampok oleh pria bersenjata di sebuah apartemen d…

Rumah produksi dan kanal TV kabel HBO akan membuat empat film sempalan (spin off) dari serial TV Game of Thrones.

Seri kelima drama Netflix, Orange is the New Black, diklaim telah disebarkan di situs unduhan ilegal Pirate Bay pekan lalu.…