Kamila dan Cerita tentang Buku

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamila, trio beranggotakan Achdinanti Victoria (Ava), Ismi Halida (Mia), dan Achdwikalani Natasha (Ana) yang piawai bernyanyi dan bermain biola, memiliki hobi membaca. Di tengah padatnya kesibukan, mereka selalu menyempatkan membaca buku.



Mia, misalnya. Ia merupakan penggemar berat novel Harry Potter. Dengan membaca buku karangan JK Rowling itu, kemampuan imajinasi Mia bertambah. Mia pun menyukai novel And I Darken karya Kiersten White.

"Saya juga suka cerita-cerita kuno Indonesia sih. Kemarin baru selesai membaca Serat Centhini. Kadang-kadang juga membaca buku biografi," ujar Mia, saat ditemui Metrotvnews.com di Jakarta, belum lama ini.Mia mengungkapkantidak bisa lepas dari buku. Saat membaca buku, Mia mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh penulis. Ia juga bisa membayangkan bagaimana emosi yang dituangkan oleh penulis dengan lingkungan yang dialaminya. Dari membaca buku, Mia juga bisa memahami sudut pandang yang sedang diutarakan oleh penulis."Buku, menurut saya, memperluas sudut pandang. Jadi, kita juga bisa melihat sudut pandang orang-orang dari berbagai belahan dunia lain," tuturnya.Hal senada juga disampaikan Ana. Kata dia, setiap penulis memiliki gaya masing-masing dalam menuangkan perasaannya. Dari buku, Ana dapat memahami berbagai karakter budaya yang dituangkan penulis."Wawasan menjadi lebih luas, lebih paham tentang budaya dunia. Jadi bisa mengenal budaya yang digambarkan oleh penulis," kata Ana.dari membaca buku, kata Ana, bergantung dari jenis buku yang dibaca. Lantaran gemar membaca novel, ia menjelaskan bahwa jika membaca novel berlatar sejarah, maka akan memperoleh pengetahuan seputar kejadian masa lalu di suatu tempat. Bila membaca novel yang dihiasi kalimat motivasi, akan membantu memotivasi pembaca dalam menjalani kehidupan.Sayangnya, saat ini tidak semua anak-anak di Indonesia mempunyai akses untuk mendapatkan buku. Mereka yang tinggal di pelosok kesulitan mendapatkan buku bacaan. Selain faktor sulitnya distribusi buku ke daerah pelosok, buku di sana pun harganya relatif mahal sehingga tak terbeli oleh mereka.Kondisi tersebut membuat Kamila tergerak mendukung gerakan. Gerakan berbagi ini bertujuan memberikan dan memperluas akses terhadap buku dan menumbuhkan minat baca anak."Anak-anak membutuhkan kesempatan mendapatkan pengetahuan. Menurutku, membaca buku akan menjadi pemicu bagi anak-anak untuk mempunyai dan meraih mimpi. Untuk meraih mimpi itu, mereka perlu usaha seperti membaca buku, belajar yang giat, mengikuti program beasiswa, atau apa pun itu," kata Mia.Kamila pun mengajak masyarakat peduli dengan turut berpartisipasi dalam gerakan ini. Karena bantuan kita akan sangat berarti untuk mewujudkan masa depan anak-anak Indonesia menjadi lebih baik. Silakan kunjungidan mulai berbagi.(ROS)