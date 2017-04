Fahd Pahdepie Lega Angan Senja dan Senyum Pagi Masuk Daftar Buku Terlaris

Metrotvnews.com, Jakarta: Fahd Pahdepie bersyukur novel terbarunya yang berjudul Angan Senja dan Senyum Pagi menjadi salah satu buku terlaris di sejumlah toko buku. Sebelum dirilis secara resmi atau prajual, novel ketujuh Fahd ini sudah terjual 1.500 eksemplar.



"Perasaan saya lega. Alhamdulillah kehadiran novel Angan Senja dan Senyum Pagi bisa diterima secara antusias oleh para pembaca," ujar Fahd dalam keterangan tertulisnya.

Fahd pun berharap, novel Angan Senja dan Senyum Pagi bisa terus menjadi buku paling laris di toko buku. Namun, lebih dari itu, dia ingin pembaca terinspirasi dengan isi dari novelnya."Harapan saya agar buku ini bisa menjadi best seller di toko buku bisa terjadi. Mudah-mudahan penjualan novel ini terus bertambah dan akan menjadi best seller di seluruh toko buku," katanya."Semoga novel ini bisa menjadi bacaan yang bermanfaat, menghibur, dan membawa pembacanya pada perjalanan rasa yang menghangatkan hati dan memberi inspirasi," harapnya.Tema utama yang diceritakan dalam novel ini adalah sebuah kisah cinta di antara Angan, laki-laki singel berusia 35 tahun yang tak bisa melupakan apapun yang terlanjur masuk ke inti memorinya, dan Pagi, janda berusia 36 tahun yang terlalu sering dikecewakan laki-laki dan belum siap untuk jatuh cinta lagi."Novel ini saya tulis dalam waktu kurang dari dua bulan saja dan bagian akhirnya saya selesaikan ketika berada di Madinah. Saya memainkan wacana mengenai musik, matematika, waktu, kenangan, dan sederhana, tetapi rumitnya perasaan manusia," tuturnya.(ELG)