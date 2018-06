Aktris Star Wars Dirundung di Medsos, Mark Hamill Beri Pembelaan

California: Kelly Marie Tran, aktris Vietnam-Amerika pemeran Rose Tico di film Star Wars: The Last Jedi, menghapus semua fotonya di Instagram pada Selasa pagi, 5 Juni 2018. Tran mengambil keputusan ini setelah akun media sosialnya dihujani perundungan tak kunjung habis dari sejumlah penggemar Star Wars.



Banyak dukungan dan pembelaan terhadap Kelly datang, termasuk dari para kru dan pemain Star Wars. Terakhir, salah satu yang ikut bersuara di media sosial adalah Mark Hamill, aktor ikonik pemeran Luke Skywalker sejak film pertama.



Lewat akun Twitter @HamillHimself, Mark membagikan foto dirinya sedang merangkul Kelly. Dia menulis ungkapan singkat disertai tagar singkat tetapi cukup ofensif bagi para warganet perundung.



"Bagaimana bisa seseorang tidak suka? Get a life, nerds!" kicau Mark pada Rabu petang, 6 Juni.





Hingga kini, kicauan ini telah direspons ratusan ribu pengguna dan mendapat ribuan kicauan balasan. Ada yang mendukung Mark, ada pula yang berdebat soal karakter Rose Tico yang dianggap merusak kelanjutan kisah Star Wars dalam The Last Jedi.Sebelumnya, seperti dilaporkan Screen Rant, sutradara Rian Johnson dan Joonas Suotamo, pemeran tokoh Chewbacca, juga menunjukkan dukungan lewat media sosial. RIan menyebut bahwa di media sosial, sedikit orang yang "tidak sehat" bisa menciptakan "bayangan gelap" besar.Namun dia lega karena dalam empat tahun terakhir, Rian menemukan kalangan penggemar Star Wars yang memberi pujian dan kritik dengan humor dan hormat. Kicauan ini ditanggapi seorang pengguna, yang membantah anggapan bahwa komentar mereka provokatif, tetapi itu bentuk kritik dan ketidaksukaan atas sesuatu."Selesai sudah dengan omong kosong tidak tulis ini. Kau tahu perbedaan antara tidak suka sebuah film dengan melecehkan secara kasar seorang perempuan, sampai-sampai dia harus keluar dari media sosial. Dan kau tahu siapa dua orang yang kita bicarakan ini," kicau Rian.Sebelum Kelly, Daisy Ridley, aktris utama The Last Jedi, juga memilih mundur dari media sosial karena perundungan. Tahun lalu, setelah membagikan foto dan tulisan tentang aturan senjata api, Ridley dirundung di media sosial. Tak lama, dia menghapus akun Instagram.(ELG)