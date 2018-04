Jajang C. Noer Puji Kesetiaan Amoroso Katamsi pada Dunia Akting

Jakarta: Jajang C. Noer tentu memiliki kenangan khusus bersama aktor Amoroso Katamsi. Keduanya sudah saling mengenal saat mereka masih sama-sama bersekolah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, bersama dengan Arifin C. Noer, suami dari Jajang C. Noer.



Kedekatan mereka yang kemudian semakin intens ketika Amoroso menjadi tokoh Presiden Soeharto dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, film garapan Arifin C. Noer rilisan tahun 1984. Menurut Jajang, Amoroso setia terhadap profesi aktor sejak menjadi mahasiswa.

"Sebelum (di Angkatan Laut). Dia jadi aktor masih mahasiswa. Zamannya di Yogya, sekolah di UGM, ikut Mas Willy, Rendra. Dekat sama Mas Arifin juga gitu, zamannya mahasiswa," kata Jajang di TPU Tanah Wakaf Pondok Labu, Jakarta, Selasa 17 April 2018.Selain menekuni dunia seni peran, Amoroso juga merambah dunia tarik suara. Saat itu, Amoroso bernyanyi di nada tenor, sementara istrinya Pranawengrum konsisten di nada sopran. Maka tidak heran anak-anak mereka juga terkenal di dunia musik."Masih dan suaranya juga bagus. Tenor yang bagus, istrinya sopran (Pranawengrum). Mereka memang keluarga musik. Dua anaknya, Aning, sopran terbaik di Indonesia. Doddy juga rocker," imbuhnya.Selain sebagai aktor, Amoroso dikenal menjalani banyak profesi. Hal ini pula yang membuatnya menjadi teladan dan panutan bagi anak-anaknya."Dia dokter umum, dia masih Letkol (Letnan Kolonel) kalau tidak salah, terus psikiater iya. Dan dokter umum, dia itu, semua pengobatannya tokcer."Pemakaman mendiang aktor Amoroso Katamsi dilakukan secara militer mulai dari kediamannya di Komplek TNI AL Pondok Labu, Masjid Imam Bonjol, hingga TPU Tanah Wakaf Pondok Labu Jakarta. Upacara militer diadakan pada Selasa siang, 17 April 2018 dengan dihadiri sejumlah rekan dari Kwarnas Pramuka, TNI AL, Perum Produksi Film Negara, serta sejumlah rekan artis Tukang Bubur Naik Haji (sinetron terakhir yang dibintangi) dan rekan sejawat di industri hiburan Tanah Air.Aktor kelahiran 21 Oktober 1938 itu meninggal dunia di usia 79 tahun setelah dirawat intensif di RSAL Dr. Mintohardjo, Jakarta pada Selasa, 17 April 2018 dini hari.(ELG)