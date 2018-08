Anggun Mengajak Para Seniman untuk Tidak Golput

Jakarta: Jelang perhelatan pesta demokrasi di Indonesia, penyanyi Anggun C. Sasmi terang-terangan menyatakan pilihannya. Di antara dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, Anggun memantapkan pilihannya lewat kaus yang dikenakan bertuliskan "Ogah Ganti Presiden #2019TetapJokowi."





Diketahui dari keterangan tertulis di postingan Instagram Anggun, kaus berwarna abu-abu yang dikenakan Anggun buatan desainer asal Bali Niluh Djelantik. Penyanyi yang kini lebih sering bermukim di Perancis itu juga menyelipkan pesan Seniman Tidak Boleh Netral lewat tagar.Tidak hanya Anggun, beberapa figur publik lain seperti sutradara Fajar Nugros ikut menyatakan dukungannya. Melalui akun Twitter, sutradara film Yowis Ben itu mengimbau para pengikut Twitter bahwa dia akan mendukung paslon Jokowi-Ma'ruf Amin."Buat yang bukan pendukung beliau dan terganggu, bebas mau ngapain, nge-mute, unfollow, etc. Buat yang mau mendebat cuitan dukungan saya, ya silakan, sama-sama belajar. Yang penting kita tetap berteman," tulis Fajar dalam akun Twitter, Sabtu, 11 Agustus 2018.Anggun C. Sasmi cukup menaruh perhatian pada politik. Pada November 2016, pelantun Snow on the Sahara itu disorot media Italia La Republicca, salah satu majalah berpengaruh. Anggun dalam kesempatan wawancara mengungkapkan pendapatnya tentang Hillary Clinton, yang saat itu berstatus calon kandidat Presiden Amerika Serikat.Saat itu, penyanyi berusia 44 tahun berharap jika Hillary terpilih, ada harapan untuk mengakhiri treagdi berdarah di Suriah.Anggun C. Sasmi merupakan penyanyi Indonesua yang berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat prestasinya sebagai saah satu penyanyi tersohor Indonesia di Prancis. Dia pindah ke Perancis sejak 1994. Diabantu produser Erick Benzi, Anggun merilis album perdana Snow on the Sahara (1997) di 33 negara termasuk Amerika Serikat.