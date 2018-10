Pemeran Mini-Me dalam Film Austin Powers Dinyatakan Bunuh Diri

Los Angeles: Dinas Kesehatan Los Angeles menyatakan kematian aktor Verne Troyer pada 21 April lalu disebabkan oleh bunuh diri. Klarifikasi itu diumumkan pada Rabu, 11 Oktober 2018. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari hasil autopsi yang dilakukan sehari setelah Verne meregang nyawa.



Sebelumnya, aktor Mini-Me dalam serial film Austin Powers tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat keracunan alkohol dan masih diduga terkait dengan kondisi kesehatan mental. Menurut laporan The Hollywood Reporter, dia dilarikan ke rumah sakit pada 3 April 2018 lantaran keracunan alkohol. Tiga minggu kemudian, dia dinyatakan meninggal dunia.

Pihak keluarga mengenang sosok aktor dengan tinggi 81 cm itu sebagai pribadi yang peduli."Verne adalah sosok yang sangat perhatian. Dia ingin membuat semua orang tersenyum, bahagia, dan tertawa. Siapapun yang membutuhkan, dia akan menolong semampunya," ungkap pihak keluarga saat mengenang Verne.Dalam pernyataan pihak keluarga usai kepergian Verne, dia juga dikenal sebagai sosok yang tangguh melawan depresi di masa lalu."Selama bertahun-tahun dia berjuang dan menang, berjuang dan menang, berjuang dan berjuang lagi, tapi sayangnya kali ini terlalu banyak," ungkap pihak keluarga."Depresi dan bunuh diri adalah isu yang sangat serius. Anda tidak pernah tahu pergumulan apa yang dilalui seseorang di dalamnya. Bersikaplah baik pada semua orang. Tidak pernah terlambat untuk meminta bantuan pada orang lain."Verne Troyer mulai dikenal sejak membintangi film Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) sebagai sosok Mini-Me. Sosoknya kemudian sempt menjadi ikon kuat dalam dunia perfilman komedi Hollywood.Pada 2001, dia sempat muncul dalam film box office Harry Potter and the Sorcerer's Stone sebelum kembali memerankan Mini-Me untuk Austin Powers in Goldmember (2002).Perannya sebagai Mini-Me adalah hasil kloning dari Dr. Evil yang diperankan Mike Meyers.Verne Troyer meninggal pada usia 49 tahun.(ASA)