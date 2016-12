George Michael Meninggal Dunia pada Usia 53 Tahun

Metrotvnews.com, Jakarta: Musikus, penulis lagu, dan produser musik berkebangsaan Inggris George Michael meninggal dunia pada usia 53.



Bintang yang mengawali kariernya lewat duo Wham! meninggal dengan tenang di rumahnya, di Goring, Oxfordshire saat Natal waktu setempat.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 26, 2016

Dilansir BBC, polisi Thames Valley mengatakan tak mengetahui secara pasti penyebab kematian George. Meski demikian, tak ada hal yang dianggap mencurigakan.Kematian George menjadi pukulan berat bagi Andrew Ridgeley, rekannya di Wham! Bagi Andrew, George adalah sahabat terbaiknya.Andrew memiliki panggilan khusus untuk George, yakni "YOG" yang merupakan kependekan dari "Yours Only George."Rasa duka juga diungkapkan Sir Elton John. Pelantun Your Song ini mengaku kaget dengan kepergian George."Saya shock berat, saya kehilangan teman tercinta, paling baik, memiliki jiwa yang paling murah hati, dan brilian. Hatiku bersama keluarga yang ditinggalkan, dan semua penggemar yang merasa kehilangan."George Michael yang lahir dengan nama lengkap Georgios Kyriacos Panayootou ini berhasil menjual lebih dari 100 juta album selama hampir empat dekade kariernya di dunia musik.George Michael memperoleh ketenarannya sejak bergabung bersama Wham!, duo musik ini berhasil merajai puncak tangga lagu lewat singel Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, dan Careless Whisper.George kemudian meninggalkan Andrew untuk bersolo karier. Singel Faith yang dirilis pada 1987 berhasil mendulang sukses.(DEV)