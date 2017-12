Cerita Pemeran Yoda "Star Wars" yang Takjub Pertama Kali Menggunakan Twitter

Los Angeles: Frank Oz, aktor pengisi suara Yoda di film-film Star Wars baru saja bergabung ke media sosial Twitter. Kakek berusia 73 ini membuat akun bernama @TheFrankOz Jam dan berkicau pertama kali pada 10 Desember 2017.



Akun tersebut belum diverifikasi, belum punya foto, dan belum mengikuti akun mana pun. Namun pos foto Frank mengindikasikan bahwa akun ini dikelola oleh dirinya sendiri. Dia mengepos foto bersama istrinya jelang acara premier The Last Jedi di Los Angeles.

Okay, we’re on the way to the Star Wars premiere here in L. A. This is a photo of me and my gorgeous wife. Our driver in the background is Vlad. Yes. I know I look goofy. After 20 years I shaved my beard! Compared to me, Vlad looks like George Clooney. But my wife likes it. pic.twitter.com/XMdUZ8hvBV