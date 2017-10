Demi Lovato Tidak Malu Mengidap Bipolar

Metrotvnews.com, Los Angeles: Demi Lovato baru saja merilis album keenamnya, Tell Me You Love Me pada akhir September lalu. Dalam wawancara bersama Rolling Stone, penyanyi 25 tahun ini bercerita tentang perjalanan seputar pembuatan album baru, berjuang dari kecanduan terhadap alkohol dan bipolar, dan kesibukannya mengerjakan dokumenter yang akan dirilis di YouTube pada 17 Oktober mendatang.



"Bipolar adalah gangguan mood. Saya menghadapi perubahan suasana hati, saya menghadapi episode mania, dan fase depresi bipolar juga," ujarnya seperti dilansir dari Daily Mail.

"Tapi saya menggunakan kekuatan yang saya punya untuk membantu orang lain, dan aku merasa bangga karena bisa melakukannya," tambah dia.Lovato ingin mencoba jujur dan menahan diri untuk tidak pencitraan selama pembuatan film dokumenternya yang akan datang, termasuk perjuangannya melawan kecanduan terhadap kokain dan kelainan makan.Demi Lovato bersyukur bisa melupakan masa lalu, sebagai salah satu rencana untuk mengembangkan dirinya termasuk meninggalkan perasaan tidak amannya."Kurasa aku terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang tentang diriku," ujar Lovato. "Saya telah sampai dimana saya ingin semua orang mencintaiku."Ia menambahkan "Sekarang aku tidak peduli. Aku tidak terlalu fokus seberapa banyak orang menyukaiku. Aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dan menjadi seorang musisi."(DEV)