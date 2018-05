Yang Tersisa dari Srimulat

Jakarta: Margono alias Gogon meninggal dunia pada 15 Mei 2018. Kepergian Gogon menambah daftar anggota grup lawak Srimulat yang kini sudah tiada.



Sebelum Gogon, Mamiek Prakoso terlebih dulu meninggal dunia pada Agustus 2014. Menyusul kemudian Djudjuk Djuariah meninggal dunia pada Februari 2015. Djudjuk merupakan istri kedua dari mendiang Teguh Slamet Rahardjo, pendiri kelompok Srimulat. Tahun lalu, Eko DJ lebih dulu berpulang pada Maret 2017.

Grup lawak Srimulat tampil menghibur penonton dalam pertunjukan 'Sulap Antibiotik' di Auditorium Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta. (MI/ATET DWI PRAMADIA)

Di masa jayanya, Srimulat menghasilkan banyak pelawak-pelawak terkenal di Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Asmuni, Bambang Gentolet, Betet, Djudjuk Djuariah, Nurbuat, Eko DJ, Mamiek Prakoso, Timbul, Tessy, Tarsan hingga Tukul Arwana. Usia para personel grup lawak yang berdiri sejak 1950 sudah tak muda lagi. Meski sudah tidak aktif lagi menggunakan nama Srimulat, sejumlah mantan anggotanya masih setia menghibur penonton dengan lawak-lawakan mereka sampai saat ini. Sebut saja Tarzan, Nunung, Tukul, Tessy yang masih sering muncul di layar kaca.Menurut Tarzan, para mantan anggota Srimulat memang kebanyakan sudah jarang muncul di televisi. Namun, mereka masih kerap tampil di acara-acara yang tidak ditayangkan di televisi."On air masih ada, off air masih ada, tinggal beberapa orang memang. Perempuannya tinggal berapa ya, Rohana, Yetti, yang di Jakarta loh ya. Ninik Chandra. Kalau cowoknya, Tarzan, Kadir, Nurbuat, Polo, Tessy, termasuk Doyok waktu reuni diajak terus. Tukul juga diajak terus waktu reuni itu," papar Tarzan saat berbincang dengan Medcom.id Kalau cowoknya, Tarzan, Kadir, Nurbuat, Polo, Tessy, termasuk Doyok waktu reuni diajak terus. Tukul juga diajak terus waktu reuni itu," papar Tarzan saat berbincang dengan Medcom.idNunung ikut membenarkan perkataan Tarzan saat dihubungi Medcom.id dalam kesempatan berbeda. "Mereka (mantan anggota Srimulat) off air, kencang banget. Setiap hari mereka ada off air. Di luar pulau, di luar Jawa, di mana pun, mereka ada terus, off air ramai," kata Nunung.Polo dan Kadir pun masih mencari nafkah dari panggung ke panggung seorang diri maupun bersama rekan-rekan pelawak mantan Srimulat. Namun, pada perbincangan terakhir dengan Medcom.id, Kadir mengaku fisiknya sudah tidak begitu kuat untuk bepergian jauh.Kadir terakhir kali terlibat dalam beberapa proyek sinetron dan layar lebar. Untuk film layar lebar di antaranya Generasi Kocak 90an vs Komika (2017) dan Nada Untuk Cinta (2017), sementara sinetron terakhir yakni Epen Cupen The Series (2016) serta Samson dan Dahlia (2015).Tessy juga masih berkiprah di industri hiburan. Meski sempat terpuruk akibat kasus narkoba pada 2014, Tessy bangkit. Saat ini dia mulai aktif kembali ke dunia hiburan dengan membintangi sinetron kejar tayang.Di antara mantan anggota Srimulat, Nunung yang masih sering tampil di televisi. Di sebuah stasiun televisi swasta NET, pelawak asal Solo ini menjadi pengisi di beberapa acara yakni Comedy Night Live, Ini Talkshow, dan program khusus sahur."Saya itu di TV setiap hari sudah syuting. Puasa ini saya jam reguler jam tujuh sampai jam sembilan. Itu yang tiap hari. Malamnya langsung ke sahur. Setengah tiga sampai jam lima subuh itu dalam satu bulan, tapi kalau enggak ada sahur kan setiap hari sudah Senin sampai Jumat di NET sama Andre sama Sule," papar Nunung ketika dihubungi Medcom.id, Rabu, 16 Mei 2018.Puluhan tahun bergabung membuat nama Srimulat kadung melekat dalam diri Tarzan dan para mantan anggota yang lain. Karena itu, meski sudah jalan sendiri-sendiri, orang masih mengenal mereka sebagai anggota Srimulat. Tarzan dan kawan-kawannya pun sadar, mereka tidak mau sembarangan membawa nama Srimulat ketika tampil sendiri-sendiri."Sekarang itu kalau pakai nama Srimulat harus izin Nunung. Karena surat kuasa ada di Nunung. Mau dibuatkan film harus izin Nunung namanya. Saya main melawak walaupun (pakai) Tarzan Cs, orang tahunya Srimulat, karena itu sudah melekat. Tapi kalau saya tanda tangan di atas materai, Tarzan Srimulat, bisa dituntut. Walaupun itu kemungkinannya kecil," ujar Tarzan saat berbincang dengan Medcom.id.Nunung pun ikut membenarkan hal tersebut. "Kebetulan keponakan saya, anaknya Djudjuk itu berdomisili di Solo. Jadi, mereka memberi wewenang untuk saya kalau ada yang mau memakai nama Srimulat harus seizin keluarga Bu Djudjuk. Berhubung saya tinggal di sini (Jakarta), saya kan juga masih tantenya, tolong ke Mbak Nunung saja, memang betul," kata Nunung kepada Medcom.id, Rabu, 16 Mei 2018.Kendati sudah memiliki jalur mencari nafkah masing-masing, para mantan anggota Srimulat masih rutin mengadakan reuni. Salah satu acara yang biasa mereka gagas adalah kumpul reuni atau arisan mantan pelawak Srimulat. Mereka juga masih menyempatkan berkumpul dan tidak menutup ruang untuk berkumpul bersama pelawak lain di luar Srimulat."Dulu ada sih, kayak arisan di temu kangen sebulan sekali yang megang (Alm.) Mas Eko DJ. Berhubung Mas Eko DJ sekarang Almarhum, belum terbentuk lagi sekarang, tapi Insya Allah kemarin ada dinamakan GAPLEK, Gabungan Pengusaha dan Pelawak. Cuma, karena yang pegang kemarin (Alm.) Mas Eko, ini mau terbentuk lagi untuk sebulan sekali temu kangen."Terakhir kali mantan anggota Srimulat terakhri kali bertemu dalam acara reuni pada Desember 2017 di Ancol. Saat itu, acara reuni atau disebut Nunung sebagai arisan, menggunakan nama Srimulat, sehingga ada izin yang perlu disampaikan ke Koko melalui Nunung."Kayak kemarin kita mengadakan reuni di Ancol. Itu memakai nama Srimulat, izinnya sama saya, saya sampaikan ke Koko," katanyaBeberapa mantan anggota Srimulat yang diklaim terakhir kali ikut berkumpul kala itu oleh antara lain Nunung, Kadir, Doyok, Tarzan, Polo, (Alm.) Gogon, Tessy, Ninik Chandra, Rohana, Nurbuat dan Yeti.(ELG)