Chester Bennington dan Musisi yang Tewas Bunuh Diri Tahun Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Kematian Chester Bennington membawa luka dalam bagi banyak orang. Apalagi, vokalis Linkin Park itu meninggal dengan cara tragis yaitu, bunuh diri.



Keputusan Chester yang bunuh diri seolah kembali membuka ingatan dengan peristiwa serupa yang dilakukan sejumlah musisi terkenal. Kematian vokalis Nirvana, Kurt Cobain yang tewas dengan menembakkan diri mungkin menjadi peristiwa tragis yang tidak akan dilupakan. Begitu juga ketika Michael Hutchence tewas gantung diri pada 1997.

Tragedi bunuh diri musisi masih terus berlanjut. Tahun ini, sudah ada tiga musisi terkenal yang mengakhiri hidupnya lewat cara mengejutkan. Berikut tiga musisi yang meninggal akibat bunuh diri pada tahun 2017 :Vokalis Linkin Park, Chester Bennington ditemukan tewas bunuh diri pada Kamis, 20 Juli 2017. Menurut penegak hukum dalam sebuah peryataannya, Chester meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri.Padahal di waktu yang hampir bersamaan Linkin Park baru saja melepas video musik Talking to Myself yang diambil dari album terbaru One More Light.Chester Bennington telah berjuang mengatasi masalah alkohol dan narkoba sepanjang hidupnya. Chester meninggal di usia 41 tahun.Sebelum Chester, Chris Cornell juga meninggal karena bunuh diri pada 18 Mei 2017. Ironisnya, Chris dan Chester merupakan sahabat ketika masih hidup. Hari kematian Chester bahkan sama dengan tanggal kelahiran Chris. Chester sempat menuliskan surat terbuka ketika Chris tewas.Sama seperti Chester, Chris juga tewas gantung diri di sebuah kamar hotel. Sesaat sebelum ditemukan tewas, Chris baru saja manggung bersama Soundgarden, band yang membawanya ke puncak popularitas.Semasa hidup, Cornell dianggap sebagai salah satu arstiek utama dalam gerakan grunge pada tahun 1990-an. Pria bernama asli Christopher John Boyle ini meninggal pada usia 52 tahun.Tommy Page meninggal dunia pada 3 Maret 2017. Menurut laporan dari beberapa temannya, Tommy tewas karena bunuh diri.Tommy merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu terkenal Amerika. Selain aktif menyanyi, dia juga menjadi eksekutif industri musik.Kematian Tommy Page tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Musisi yang terbilang sering manggung di Indonesia ini meninggal di usia 46 tahun."Dengan sangat sedih kami kehilangan Tommy Page tercinta kami yang meninggal akhir pekan ini. Tommy adalah ayah, suami, saudara dan anak yang setia. dia dicintai oleh semua orang, dia menyentuh dan sangat dirindukan," kata keluar Tommy.(ELG)