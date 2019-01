Aktif Lagi di Medsos, Selena Gomez Sebut 2018 Tahun Refleksi Diri

Texas: Penyanyi dan aktris muda Selena Gomez aktif lagi di Instagram setelah hampir empat bulan "detoks" media sosial. Selena menyapa para penggemar dan menyebut 2018 sebagai tahun baginya untuk refleksi diri.



Selena mengunggah foto terbaru di akun @selenagomez pada Selasa pagi, 15 Januari 2019. Postingan terakhir sebelumnya diunggah pada 24 September 2018. Kala itu, Selena memberi kabar bahwa dia akan rehat sejenak dari media sosial.

"Sudah sekian lama sejak kalian dengar kabar dariku, tetapi aku harap ini setiap orang punya tahun baru menyenangkan. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian," tulis Selena dalam postingan baru yang memuat tiga potret dirinya."Tahun lalu benar-benar tahun refleksi, tantangan, dan perkembangan diri. Tantangan selalu menunjukkan siapa dirimu dan apa yang mampu kalian hadapi. Percayalah, ini tidak mudah, tetapi aku bangga menjadi diriku sekarang dan menantikan tahun di depan. Sayang kalian semua," lanjutnya.Selena, kelahiran Texas 1992, mulai populer di dunia hiburan AS setelah bermain peran sebagai bintang pop dalam serial Hannah Montana pada 2007. Dalam musik, pelantun lagu Kill Em with Kindness ini sempat aktif sebagai personel Selena Gomez & the Scene, lalu memulai karier solo lewat album debut Stars Dance.Pada 2017, Selena menjalani transplantasi ginjal dari donor sahabatnya Francia Raisa. Setahun kemudian, setelah dia kembali aktif berkarya di film, Selena menyatakan akan mundur sejenak dari dunia hiburan AS. Dia juga tidak tinggal lagi di Los Angeles, tempat para pesohor Hollywood berkumpul.(ASA)