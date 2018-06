Mantan Personel Fleetwood Mac, Danny Kirwan Meninggal

London: Danny Kirwan, eks gitaris dan vokalis grup Fleetwood Mac, dikabarkan meninggal di London pada Jumat, 8 Juni 2018. Penyebab kematian Danny tidak diungkap.



Seperti dilaporkan Billboard, kabar kematian ini dipastikan oleh Mick Fleetwood, drummer dan salah satu pendiri grup, lewat Facebook.

"Hari ini datang kabar duka atas meninggalnya Danny Kirwan di London, Inggris. Danny punya kapasitas besar pada tahun-tahun awal kami. Karena kecintaan dia terhadap blues, dia diminta bergabung ke Fleetwood Mac pada 1968, rumah di mana dia membuat musiknya selama beberapa tahun," tulis Mick di halaman resmi grup."Warisan sejati Danny, dalam benakku, akan selalu hidup di musik yang dia tulis dan mainkan dengan indah, sebagai bagian dari pondasi Fleetwood Mac, yang hingga kini bertahan selama lebih dari 50 tahun," lanjutnya.Fleetwood Mac didirikan pada 1967 oleh Mick bersama gitaris Peter Green dan gitaris Jeremy Spencer. John McVie menyusul bergabung untuk mengisi lini bass dan masih bertahan hingga sekarang.Danny bergabung pada 1968. Dia menjadi salah satu gitaris dan vokalis. Album yang ikut dia kerjakan adalah Then Play On (1969), Blues Jam at Chess (1969), Kiln House (1970), Future Games (1971), dan Bare Trees (1972). Lagu pertama yang dia rekam bersama grup adalah singel instrumental berjudul Albatross.Pada penghujung 1972, dia diminta mundur dari karena konflik internal grup. Saat itu, dia juga dikabarkan menghadapi masalah alkohol. Setelah hengkang, Danny menapaki karier musik solo hingga akhir 1970-an. Pada 1998, dia dilantik masuk ke Rock and Roll Hall of Fame bersama Fleetwood Mac, tetapi tidak datang ke acara seremoni.(DEV)