Johnny Depp Digugat Hukum Dua Mantan Pengawal

Johnny Depp pernah menolak naskah awal film Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge. Alasannya, kisah versi awal memiliki …

Johnny Depp akan berperan dalam film King of the Jungle, komedi hitam yang mengangkat kisah nyata John McAfee, kreator konten…

Jumat, 03 Mar 2017 19:00

Trailer penuh pertama film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales akhirnya dirilis. Trailer ini menampilkan banyak perte…