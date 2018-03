Michael Caine Tak Ingin Bekerja Lagi dengan Woody Allen

London: Aktor kawakan asal Inggris Michael Caine pernah bekerja dengan sutradara Woody Allen lewat film Hannah and Her Sisters. Kini, menyusul kasus penganiayaan anak adopsi yang dituduhkan ke Allen, Caine mengaku tak ingin lagi bekerja sama lagi dengan Allen.



Hal ini diungkap Caine dalam wawancara terbaru dengan The Guardian. Bapak dua anak ini tidak menyesal bermain di film Hannah and Her Sisters (1986), yang mengantarkan dia sebagai aktor pendukung terbaik Oscars. Namun kerja sama ke depan benar-benar diakhiri.

"Aku sangat tercengang. Aku salah satu pelindung NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, semacam Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan punya pandangan keras soal pedofilia," kata Caine."Aku tak bisa menerima tuduhan tersebut, karena aku menyayangi Woody dan punya waktu luar biasa bersama dia. Aku bahkan mengenalkan dia ke Mia Farrow. Aku tak menyesal bekerja dengan dia, yang mana aku lakukan benar-benar secara polos, tetapi aku tidak akan bekerja lagi dengannya. Tidak," lanjutnya.Caine akan berusia 85 pada 14 Maret mendatang. Dia menjadi salah satu ikon perfilman Inggris dan telah bermain di lebih dari 115 film sejak usia 23, termasuk dua seri Now You See Me dan Kingsman.Caine bukan yang pertama menghindari kerja sama dengan Allen. Sebelumnya sudah ada beberapa aktor yang dulu sudah pernah bermain di filmnya tetapi kini enggan, seperti Colin Firth, Greta Grewig, Rachel Brosnahan, Timothee Chalamet, Rebecca Hall, David Krumholtz, dan Ellen Page.Isu mengenai pelecehan seksual di Hollywood memanas sejak penghujung tahun lalu, dimulai dengan laporan investigasi New York Times dan New Yorker mengenai Harvey Weinstein, disusul pengakuan dan tuduhan lain. Isu ini berkembang luas dan memunculkan gerakan #MeToo dan Time's Up.(DEV)