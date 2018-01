Gitaris Babymetal Mikio Fujioka Tutup Usia

Tokyo: Panggung hiburan kembali berkabung. Gitaris Babymetal Mikio Fujioka meninggal dunia di usia 36 tahun.



Band beraliran musik cadas asal Jepang tersebut mengonfirmasi kabar duka melalui akun Twitter resmi mereka pada Selasa, 9 Januari 2018 waktu setempat. Dalam pengumuman tersebut, terselip doa Fujioka tengah menikmati permainan gitar bersama Allan Holdswoth, mendiang gitaris sekaligus komposer asal UK yang dikenal lewat elemen musik jazz fusion.

"The 'Little' Guitar Kami of #BABYMETAL 's #Kamiband has passed away in the METAL GALAXIES. We hope that he is now with his GUITAR MASTER A.Holdsworth and enjoying an epic guitar session with him."Babymetal pun menyelipkan penggalan lirik lagu mereka berjudul The One."We are the one. Together. We're the only one. Forever #RIP #THEONE."Fujioka dikenal lewat nama panggung Ko-Gami dan The Little God.Menurut penuturan istri sang gitaris, Fujioka terjatuh dari dek observasi pada 30 Desember lalu. Ia kemudian menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat, 5 Januari 2018.Fujioka telah melakukan tur musik bersama Babymetal sejak 2013. Sebelumnya Babymetal telah mengonfirmasi akan ikut dalam Download Festival 2018.(ELG)