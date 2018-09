Yayan Ruhian Mengaku Pernah Dikecewakan Perempuan

Jakarta: Aktor silat Yayan Ruhian termasuk yang mengamini jargon "badan Rambo hati Rinto", bahwa orang yang tangguh secara fisik, hatinya bisa saja sangat lembut. Yayan mengakui dirinya bisa dibilang seperti itu.



"Sering (nangis) loh," jawab Yayan ketika tim media sosial Medcom.id bertanya pada Yayan seputar isu romansa.

"Pokoknya, orang yang badannya kayak Rambo, hatinya seperti Rinto," imbuh pemeran Mahesa Birawa dalam film Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 ini.Selain itu, Yayan juga mengaku pernah kecewa dalam persoalan hubungan dengan perempuan."Kalau disakiti perempuan – saya tidak tahu maksud mereka menyakiti atau enggak, tetapi kalau kecewa boleh, tetapi saya lebih percaya kepada Tuhan, bahwa segala yang Tuhan berikan itu baik," ungkapnya.Yayan adalah pria kelahiran Oktober 1968. Setelah dikenal sebagai pesilat dan aktor lewat debut filmnya Merantau (2009), Yayan telah bermain di belasan film, baik sebagai aktor pendukung maupun figuran. Dia juga menjadi koreografer laga dan pertarungan untuk The Raid, The Raid 2, Beyond Skyline, serta Wiro Sableng yang baru saja dirilis.Dalam Wiro Sableng produksi Lifelike Pictures dan Fox, Yayan memerankan antagonis utama bernama Mahesa Birawa, yang berhadapan dengan Wiro Sableng. Dia menjadi kru pertama untuk proyek film ini untuk menerjemahkan berbagai jurus silat dari serial novel aslinya untuk film.Wiro Sableng telah tayang di bioskop sejak 30 Agustus 2018. Selama sembilan hari pertama, film ini telah meraup angka penjualan tiket 1 juta lembar atau setara pemasukan kotor Rp37 miliar.(TIN)