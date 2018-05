Seorang Gitaris Meninggal Setelah Jatuh dari Eskalator

Jakarta: Josh Martin, gitaris dari sebuah grup musik bernama Anal Cunt meninggal dunia setelah terjatuh dari eskalator. Berdasarkan laporan pihak kepolisian yang dihimpun NME, Rabu 30 Mei 2018, gitaris berusia 45 tahun tersebut bersenda gurau saat di eskalator sebelum jatuh ke belakang dari eskalator di mal Providence Palace, Rhode Island.



Kepala Martin terbentur sebuah meja di food court hingga mengalami luka serius. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit Rhode Island Hospital, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki insiden tersebut melalui rekaman yang ada. Namun, mereka memastikan tidak ada upaya pembunuhan maupun keinginan dari sang musisi untuk melakukan bunuh diri.Martin memperkuat grup musik metal Anal Cunt sejak 1996 hingga 2001. Lima tahun vakum, ia kembali bermain bersama Anal Cunt pada 2006 hingga pentolan grup, Seth Puntman meninggal dunia di tahun 2011.Beberapa materi Anal Cunt yang mempercayakan permainan gitar Martin terekam dalam album 40 More Reasons to Hate Us (1996) dan It Just Gets Worse (1999). Mereka juga sempat merilis album Fuckin' A sebagai parodi dari band-band rock seperti Motley Crue dan Buckcherry dan menggunakan sampul album yang sama dengan album debut Motley Crue, Too Fast for Love.Selain untuk Anal Cunt, Martin juga bermain gitar untuk Adolf Satan, Impaled Northern Moonforest dan Failure Clinic.(ELG)