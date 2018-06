Dua Lipa Masuk Daftar 25 Perempuan Berpengaruh di Inggris

London: Penyanyi Dua Lipa masuk dalam daftar 25 perempuan berpengaruh di Inggris yang dirilis majalah mode ternama dengan tajuk The Vogue 25. Pelantun New Rules itu menjadi yang termuda di antara 24 nama lain dengan usia 22 tahun.



Lipa masuk dalam daftar 25 perempuan berpengaruh sebagai pembentuk kultur masa kini melalui hit singel New Rules (2017). Lagu tersebut didengungkan sebagai lagu kebangsaan untuk memberdayakan perempuan sekaligus menjadi bentuk aksi nyata penggambaran kehidupan seks modern.



Nama Dua Lipa disejajarkan dengan The Duchess of Sussex, Meghan Markle bersama aktor Black Panther Letitia Wright dan penulis kondang JK Rowling. Nama Amal Clooney, Orla Doherty dan Grace Ladoja juga masuk dalam daftar.



Perilisan 25 nama perempuan berpengaruh oleh Vogue merupakan bentuk perayaan kepada sosok luar biasa yang mampu memberi pengaruh pada dunia melalui kehidupannya. Ringkasnya lagu ini bercerita tentang bagaimana lepas dari bayang-bayang mantan.



New Rules dirilis perdana pada 15 Juli 2017. Lagu ini ditulis oleh Caroline Ailin, Emily Warren, dan Ian Kirkpatrick dan dirilis melalui label Warner Bros, masuk dalam album debut Lipa dengan judul self-titled (Dua Lipa).









(ELG)