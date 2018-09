Anji Beri Komentar Soal Edy Rahmayadi

View this post on Instagram

• [video] DEAR BAPAK GUBERNUR/KETUA PSSI, Anda angkuh sekali. . Menjadi Pejabat publik, artinya Anda memiliki tanggung jawab pada publik. Jika kemudian ada pertanyaan tentang hal yang berhubungan dengan kinerja, tentunya sah saja. Bahkan Pejabat di era digital ini membuka akses khusus melalui media sosial untuk bertanya dan diskusi. . Jika Anda menjawab dengan bahasa lain, misalnya “Saya baru saja dilantik menjadi Gubernur, jadi belum bisa mengalami kerepotan mengurus 2 hal besar bersamaan. Jika nanti merasa kerepotan, dengan besar hati saya akan lepaskan salah satunya,” mungkin akan lebih menyenangkan didengarnya. . Berlebihan jika orang menyalahkan Insiden Jakmania adalah kesalahan Anda seorang. Tapi saya setuju, jika Anda harus berusaha lebih keras mengajarkan penggemar Sepakbola di Indonesia supaya lebih lunak perangainya apalagi yang mengarah pada tindakan anarkis. Karena hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sebagai Ketua PSSI, Anda punya kemampuan besar untuk mengubah mental mereka. Ajari mereka, Pak. . Ini kritik dari saya sebagai salah satu Masyarakat Indonesia yang suka jika mental suporter olahraga di Indonesia membaik. Jangan sampai kejadian rusaknya GBK menjelang pelaksanaan Asian Games, atau insiden yang sampai mengakibatkan kematian, terjadi lagi. . Terima kasih, Bapak @edy_rahmayadi .