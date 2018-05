E! Siarkan Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle Secara Langsung

Jakarta: Tinggal menghitung hari, momen bersejarah akan kembali diukir oleh keluarga kerajaan Inggris. Pangeran Harry akan melangsungkan pernikahan bersama Meghan Markle pada 19 Mei 2018 di Istana Windsor, Inggris.



Melalui keterangan resmi yang diterima Medcom.id, keseluruhan momen bersejarah ini akan diliput dan disiarkan langsung melalui E! News channel. Momen bersejarah ini disiarkan melalui acara yang diberi judul The Real Princess Diaries: From Diana to Meghan Wedding dan akan disiarkan pada 9 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

Acara tersebut mengulas masa depan dari putri kerajaan di era modern melalui kehidupan tiga perempuan di keluarga kerajaan, di antaranya Diana "Princess of Wales", Kate Middleton "Duchess of Cambridge", dan Meghan Markle.Dalam acara The Real Princess Diaries: From Diana to Meghan Wedding menampilkan juga sejumlah royal expert, pakar budaya pop, dan penata gaya di antaranya, Karamo Brown (Queer Eye), Michelle Lee (Editor-in-Chief Allure Magazine), Melanie Bromley, Zanna Roberts Rassi (Senior Fashion Editor Marie Claire Magazine), Heather Cocks & Jessica Morgan (The Fug Girls "gofugyourself").Acara ini akan menayangkan bagaimana keluarga kerajaan di era modern mendefinisikan arti dari gaya hidup, mode, filantropi, dan sosial mereka. Penonton juga akan disuguhkan dengan momen ketika Diana menerapkan standar bagi generasi yang akan datang, bagaimana Kate melanjutkan hal tersebut, serta bagaimana Meghan mengadopsi budaya dan menanggapi respons dunia terhadap keluarga kerajaan Inggris.Pada 19 Mei 2018 pukul 16.00 WIB akan disiarkan langsung pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle dalam acara E! Live From The Royal Wedding yang juga menampilkan pakar budaya populer Guiliana Rancic, penata busana selebriti Brad Goreski, royal expert E! News Chief Correspondent Melanie Bromley. Acara akan dipandu pembawa acara asal Inggris, Sarah-Jane Crawford selama lima jam.Sementara itu, pada 21 Mei 2018 akan disiarkan E! Royal Wedding Rundown selama satu jam secara ringkas. Seluruh produksi liputan momen bersejarah ini diproduksi oleh Wilshire Studios.E! News juga akan menyajikan liputan Royal Wedding sepanjang pekan sebelum perayaan berlangsung ketika pakar kerajaan dari E!, Melanie Bromley melaporkan secara langsung dari London dan Windsor di Inggris terkait kabar terbaru persiapan dan romantisme pasangan Pangeran Harry dan Meghan Markle.(ELG)