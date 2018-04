Avicii Meninggal, Musisi Dunia Berduka

Jakarta: Disjoki Tim Bergling atau dikenal dengan nama panggung Avicii dikabarkan meninggal dunia, Jumat, 20 April 2018 di Muscat, Oman, waktu setempat. Sejumlah rekan sejawat seprofesi ikut berbela sungkawa diantaranya Zedd, Steve Aoki dan Marshmello.



"Tidak ada kata yang tepat untuk mengekspresikan kesedihan saya saat mengetahui Avicii meninggal dunia. Dia orang yang sangat baik, bertalenta, dan menginspirasi. Pergi terlalu cepat. Beristirahatlah dengan damai, Avicii," ungkap Zedd dalam keterangan tertulis di Instagram.

Zedd dan Avicii (Foto: Instagram)Hal yang sama dilakukan Steve yang mengunggah sejumlah foto bersama rekan seprofesinya itu."Saudara saya, saya merindukan Anda," tulis Steve."Saya kehabisan kata, Anda membawa sinar di industri kita. Tenang di sana, saudara," tulis Marshmello.DJ Snake ikut mengungkapkan rasa duka melalui kolom komentar postingan foto Instagram terakhir disjoki asal Swedia itu.Mantan kekasih Avicii, Emily Goldberg turut mengungkapkan rasa dukanya melalui akun Instagram. Kendati hubungan mereka telah kandas, Emily tampak masih menyayangi mantan kekasih itu.Ia mengunggah sejumlah foto kenangan bersama Avicii.Avicii meninggal dunia di usia 28 tahun. Belum diketahui pasti apa penyebab kematian disjoki sekaligus produser yang melejit namanya lewat hit Wake Me Up itu.Namun, kabarnya belakangan sejak 2016 dirinya yang tampak absen dan jarang muncul ke publik disebabkan oleh penyakit pankreatitis yang dideritanya.Avicii sempat mendapat predikat DJ terbaik periode 2012-2013 versi DJ Mag. Beberapa karya yang melambungkan namanya antara kain Wake Me Up yang dirilis 17 Juni 2013 dan dikemas dalam album perdananya, True. Serta hit singel Waiting for Love rilisan 22 Mei 2015 yang dikemas dalam album studio Stories.(ELG)