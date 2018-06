Komikus Stan Lee Diancam Dua Pria Bersenjata di Rumahnya

California: Penulis komik legendaris dan aktor cameo ikonik Stan Lee diancam oleh dua pria bersenjata di rumahnya di Los Angeles akhir pekan lalu. Stan selamat dan telah memberi kabar lewat media sosial bahwa dia baik-baik saja.



Seperti dilaporkan We Got This Covered dan Daily Mail, pria berusia 95 ini didatangi dua pria di luar rumah. Pihak kepolisian mendapat panggilan darurat pukul 19.30 waktu setempat setelah ada laporan penyerangan.

Menurut pihak kepolisian, laporan itu mengklaim bahwa seorang pria mempunyai senjata dan memberikan ancaman. Saksi mata menyebut bahwa polisi juga mengerahkan dua polisi dari helikopter untuk mengendalikan situasi. Senjata diamankan dan kedua orang itu ditangkap, kendati masih belum jelas apakah mereka masih ditahan hingga sekarang.Saksi mata juga menyebut bahwa salah satu pria mengonfrontir Stan Lee tentang uang yang seharusnya menjadi milik mereka. Penyebab insiden ini masih dalam penyelidikan.Ini bukan kasus pertama rumah Stan Lee didatangi masalah serupa. Pada April lalu, polisi dipanggil karena laporan bahwa ada penyusup yang melompat pagar dan hendak membobol rumah.Dua hari berikutnya, Stan Lee membagikan video pribadi tentang insiden tersebut di Twitter. Lewat akun @TheRealStanLee, Stan bercerita bahwa dia mendapatkan jutaan pesan dari pengguna media sosial."Aku hanya ingin berterima kasih banyak kepada para penggemar karena begitu perhatian, menulis, dan membuat hariku menyenangkan," kata Stan dalam video pendek 44 detik.Selain itu, Stan juga menggoda para penggemar dengan berkata bahwa dia menyiapkan kejutan besar."Aku juga ingin kalian tahu bahwa dalam waktu dekat, kita akan punya kejutan besar. Aku tak bisa bilang itu apa sekarang. Ini akan jadi kejutan," tukasnya tepat sebelum video selesai.Stan lahir di New York pada 28 Desember 1922. Dalam bendera Marvel Comics, bersama Jack Kirby, dia menciptakan tokoh komik populer seperti Fantastic Four, Iron-Man, Hulk, Thor, dan X-Men. Dia muncul sebagai cameo di seluruh film Marvel Cinematic Universe yang telah dirilis.(DEV)