Lynda Carter Ungkap Pelecehan Seksual saat Syuting Wonder Woman

New York: Lynda Carter, aktor pemeran Wonder Woman dalam serial televisi era 1970-an, ikut bersuara mengenai isu pelecehan seksual yang kini masih menjadi topik hangat di Hollywood. Aktris berusia 66 ini mengaku pernah mendapat pelecehan selama menapaki karier di industri hiburan.



Dalam wawancara terbaru dengan Daily Beast, Lynda bercerita bahwa si pelaku sedang menghadapi hukuman. Namun dia tak bercerita siapa namanya atau pelecehan seperti apa yang dilakukan. Dia juga pernah menimbang untuk mengajukan gugatan hukum.

"Dia sudah selesai. Enggak ada untungnya mencela dia lagi. Aku juga percaya pada setiap perempuan dalam kasus Bill Cosby," kata Lynda."Tak ada kepuasan. Aku tak bisa menambah apapun ke situ. Aku harap aku bisa. Namun secara legal, aku tak bisa menambah hukuman. Aku hanya satu wajah lain dalam sebuah kerumunan," imbuhnya saat ditanya apakah puas dengan ganjaran yang diterima pelaku.Bill Cosby adalah aktor, musisi, dan pelawak AS kelahiran 1937. Bill dituduh telah melecehkan lebih dari 50 perempuan, meliputi pemerkosaan, pemaksaan sentuhan fisik, dan pelecehan anak. Sejumlah kasus awal terungkap ke publik pada 2014. Kendati menyebut nama Bill, Lynda enggan menyebut apakah Bill pernah melecehkan dia atau tidak.Salah satu kasus yang diungkap Lynda adalah saat dia berada di lokasi syuting serial Wonder Woman. Seorang operator kamera melubangi tembok ruang ganti Lynda di studio Warner Bros."Mereka menangkap dia, memecat dia, dan menghalau dia keluar dari bisnis ini," ujar Lynda.Lynda juga bercerita bahwa dalam kasus lain, lelaki yang berusaha melecehkan biasanya tertawa saat ditegur atau ketahuan. Menurutnya, ini merupakan bentuk penyangkalan si pelaku.Kendati telah beberapa kali dilecehkan, Lynda enggan melaporkan secara formal. Selain takut, dia juga merasa keluhannya dan para korban lain tak akan didengar dengan baik. Insiden seperti ini hanya akan diceritakan ke lingkaran teman terdekat dan akan tersebar dari mulut ke telinga orang-orang."Kamu mau cerita ke siapa? Siapa yang akan kamu ceritakan selain teman wanita dan lingkaran teman-temanmu? Mungkin kalian akan dengar, 'Jauhi orang itu', 'Hati-hati dengan pengarah audisi ini'. Kalian akan dengar dari orang lain, dan orang lain akan dengar dari orang lain lagi supaya berhati-hati dan sebagainya. Begitu cara kalian melindungi diri sendiri, lewat rumor yang tersebar," tutur Lynda.Lynda berperan sebagai Wonder Woman dalam satu film tv dan 59 episode serial selama empat tahun. Pada era 2000-an, dia masih muncul di beberapa serial televisi. Terakhir adalah serial Supergirl dalam tiga episode.(DEV)