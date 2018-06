Via Vallen: Perempuan Baik Tidak akan Terima Diperlakukan Seperti Itu!

Jakarta: Kasus pelecehan yang dilakukan melalui pesan di Instagran kepada penyanyi dangdut Via Vallen ramai dibicarakan sejak Senin, 5 Juni 2018.



Atas tindakan berani Via mengungkap apa yang dialaminya, ada beberapa pihak yang mendukung, ada juga yang merasa tindakan Via dianggap berlebihan. Menanggapi hal tersebut, Via memberikan komentarnya.

"Allhamdulillah. Yang jelas saya alhamdulillah dan bersyukur kalau kemarin saya baca banyak yang mendukung, banyak yang membenarkan tindakan saya, saya berterima kasih buat mereka untuk yang peduli.""Yang bilang saya 'gitu-gitu', mungkin kembali lagi perempuan yang baik kalau di perlakukan seperti itu pasti mereka enggak akan terima, tapi untuk perempuan yang sudah biasa diperlakukan seperti itu biasa saja dia," jelas Via kepada awak media di kawasan Ciputat, Rabu 6 Juni 2018."Yang dukung pelaku pasti dia orang yang menurut dia (pelecehan seperti itu) sudah biasa," lanjutnya.Setelah kejadian tangkap layar percakapan antara Via Vallen dan pesepakbola tersebut disebar melalui akun Instagram, Via mengaku belum ada permintaan maaf dari pihak terkait."Enggak ada," ucap Via.Nama Via mulai mencuat di media nasioanal sekitar dua tahun terakhir. Puncaknya, ketika Via membawakan lagu Sayang yang viral di media sosial.(ASA)