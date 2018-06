Klarifikasi Via Vallen soal Pelecehan yang Dilakukan Pesepakbola

Jakarta: Penyanyi dangdut Via Vallen akhirnya angkat bicara soal kasus pelecehan yang dia terima melalui pesan pribadi di Instagram. Via merasa syok setelah mendapat pesan yang dia anggap bernada melecehkan itu.



"Intinya tiba-tiba saja saya di-DM (direct message) kayak gitu disuruh ke rumahnya, terus ujung-ujungnya itu. Terus ya saya sebagai perempuan dan saya sebagai penyanyi dangdut yang notabene dari dulu penyanyi dangdut dianggap, dipandang sebelah mata, terus saya dapat DM kayak gitu saya merasa, loh, saya merasa dilecehkan, saya syok lah, pasti. Kok tiba-tiba gini ke saya emang saya perempuan apaan, saya merasanya kayak gitu," papar Via kepada awak media di kawasan Ciputat, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.

Oleh sebab itu, Via spontan menangkap layar isi pesan tersebut beserta respons agar perempuan Indonesia bisa bertindak lebih berani dalam menghadapi sikap senonoh seperti yang dilakukan si pesepak bola."Ya sudah makanya kenapa saya langsung screenshot terus saya posting ya tujuan saya tujuannya memang untuk ini biar perempuan-perempuan di luar sana juga tahu bahwa kita sebagai perempuan kalau ada tindakan yang enggak sopan kayak gini kita harus berani speak up. Kita harus berani bertindak kita enggak boleh diam saja karena ya kalau misal kita diam saja, kita sama saja mendukung orang seperti itu untuk melakukan lagi dan lagi, kayak gitu, dan tujuan saya memang itu, sih. Buat kasih tahu ke semua wanita-wanita Indonesia bahwa ini loh kalau ada yang berbuat enggak sopan kita harus begini, enggak boleh diam saja," tegas Via.Kendati perbuatan tersebut mengganggu, pelantun Sayang tersebut enggan menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum."Kalau melaporkan enggak, tujuan saya cuma sekadar pingin kasih tahu ke perempuan-perempuan Indonesia saja," jelasnya.Via sendiri mengaku tidak mengenali pesepakbola tersebut. Sementara warganet menduga pesepakbola tersebut adalah Marko Simic, pesepakbola asal Kroasia yang kini memperkuat tim Persija Jakarta."Kenal enggak yang jelas saya suka bola jadi saya tahu, saya sekadar tahu bahwa dia pemain bola saja. Dia pemain lapangan yang lagi bersinar itu saja," tandasnya.(ELG)