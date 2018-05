Manajer Angkat Bicara soal Kondisi Terkini Jet Li

Jakarta: Belakangan beredar kabar mengenai kondisi kesehatan terkini Jet Li, aktor beladiri legendaris asal Tiongkok berusia 55. Melihat fotonya yang tersebar luas di internet, banyak penggemar bersimpati dan mendoakan Jet Li karena tampak lemah dan tak segagah dulu.



Manajer Jet Li, Steven Chasman, akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resmi kepada The Washington Post, Steven menyebut bahwa foto yang tersebar itu hanyalah foto jelek atas seseorang yang berusia 55 tahun.

Steven juga menyebut bahwa Jet Li memang sedang berjuang menghadapi kondisi kelenjar gondoknya yang membuat hormon terlalu berlebih."Dia punya hipertiroidisme yang telah dihadapi selama hampir 10 tahun. Ini bukan sesuatu yang mengancam nyawa dan dia sedang berjuang menghadapi itu," kata Steven.Steven menambahkan bahwa dia telah bicara dengan asisten Jet Li demi memastikan itu.Jet Li terakhir bermain di film panjang Tiongkok berjudul League of Gods (2016) bersama Tony Leung. Sebelumnya, dia juga bergabung di tiga film laga Hollywood The Expendables (2010-2014) bersama Sylvester Stallone, Jason Statham, dan Mel Gibson.Dalam beberapa tahun terakhir, Jet Li mengurangi aktivitas peran laga film dan mengurus kegiatan organisasi nirlaba miliknya untuk membantu korban bencana, One Foundation. Selain itu, dia juga mendirikan perusahaan Taiji Zen bersama Jack Ma untuk menyebarkan gaya hidup sehat dan bahagia lewat kebugaran fisik dan mental.Kendati demikian, dia masih terlibat di proyek film. Dia akan memerankan kaisar kerajaan di film adaptasi Mulan versi live-action dari Walt Disney.(ELG)