Ernest Prakasa Sambut Gembira Kebebasan Ahok Besok

Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan bebas dari penjara pada 24 Januari 2019. Ernest Prakasa menanggapi hal itu dengan positif.



"Selamat menempuh kebebasan, buat Pak Ahok kita tunggu apakah kembali berkiprah di politik dan kembali membuat heboh tapi ya serulah menyambut gembira dan sukacita bebasnya Pak Ahok," tutur Ernest di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Beredar kabar, Ahok tidak lagi kembali ke panggung politik. Ada juga yang menyebut Ahok akan serius di bidang bisnis. Meski demikian, Ernest tetap menyerahkan pilihan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu."Gue pribadi dengar banyak gosip, Pak Ahok keluar, mau menikah, mau jadi host talkshow, keluar mau jadi menteri, apapun itu gue rasa beberapa tahun terakhir adalah tahun yang cukup melelahkan buat beliau.""Semoga ketika keluar bisa istirahat, bisa menikmati hidup dululah. Stres melulu kali gue lihat tiba-tiba harus balik lagi ke politik, kasihan juga. Atau jadi stand up comedian sajalah," kata Ernest.Ernest mengingat lagi momen-momen kepemimpinan Ahok semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Gue sebagai warga DKI senang punya gubernur kayak Pak Ahok, tapi ketika Pak Ahok sudah enggak menjabat ya apa boleh buat. Enggak terlalu personal. Sempat ada periode-periode itu, cuma ya sudah. It's just politic," pungkas Ernest.(ELG)