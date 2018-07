Fokus Siapkan Pernikahan, Justin Bieber Kesampingkan Dunia Musik

Los Angeles: Justin Bieber tidak akan merilis materi lagu baru sebelum pernikahannya dengan Hailey Baldwin tuntas. Penggemar harus puas dengan karya terakhirnya dalam singel duet No Brainer bersama DJ Khaled dan Chance the Rapper.



Kepada awak media, Justin Bieber mengatakan fokus untuk menikah. "Menikah," jawabnya usai diberi pertanyaan oleh media terkait kesibukan Justin mendatang di kawasan New York, Minggu, 29 Juli 2018 waktu setempat.

Dalam cuplikan singkat media TMZ, Justin tampak bersama dengan Hailey Baldwin mengenakan busana bernuansa kasual.Belum ada detail pasti terkait pernikahan Hailey dan Justin yang baru beberapa minggu berpacaran memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat. Namun laporan Aceshowbiz menuliskan, sekitar 500 tamu undangan akan hadir. Pernikahan akan dipimpin oleh ayah Hailey, Stephen Baldwin.Jelang hari pernikahan, Justin dan Hailey melalui prosesi pra nikah bersama Gereja Hillsong. "Pelayanan jelang pernikahan adalah sesuatu yang diperlukan sebagai bekal dan dalam beberapa kasus dituntut oleh para pendeta Hillsong sebelum pasangan menikah," papar seorang informan.Belum diketahui pasti apakah Justin akan bernyanyi di hari pernikahannya. Namun, Post Malone dan DJ Khaled sudah dipastikan ikut memeriahkan hari bahagia Justin dan Hailey.(ELG)