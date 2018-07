Makna Tato di Wajah Post Malone

Jakarta: Produser sekaligus musisi Post Malone punya motif di balik tato bertuliskan "Always" dan "Tired" yang digambar tepat di bawah kedua matanya.



Tato itu baru digambar sejak bulan lalu, melengkapi tato bertuliskan "Stay Away" di atas mata kanannya yang sudah ada sejak Desember 2017.



"Aku mencoba mencari huruf dengan panjang yang sama. Aku rasa 'Always' memiliki lebih banyak huruf dibanding 'Tired'. Namun aku terlalu lelah sehingga tidak menyadarinya," ungkap rapper asal Texas itu, dilansir dari NME.



"Semuanya untuk membuat ibuku kesal," kelakarnya.



"Tidak. Maksudku aku tidak cukup rupawan, jadi tidak ada salahnya," ungkap Malone.







Rapper berusia 23 tahun itu belum lama ini terlibat singel kolaborasi Riding Hood bersama Drake dan G-Eazy. Post Malone terbilang populer melalui karyanga dan kerap disejajarkan bersama rapper papan atas seperti Lil Wayne, Kendrick Lammar dan 21 Savage.

(ELG)