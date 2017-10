Reaksi Selebritas Hollywood Terkait Insiden Penembakan di Las Vegas

Metrotvnews.com, Las Vegas: Para selebritas bereaksi menyusul insiden penembakan yang terjadi di Las Vegas, Minggu (1/10/2017) pukul 22.00 waktu setempat, ketika Jason Aldean sedang tampil pada festival musik country di Route 91 Harvest Festival.



Saat Aldean sedang menyanyi, terdengar suara tembakan senapan mesin yang sontak membuat penonton berlarian sambil merunduk untuk berlindung. Dilaporkan pria bersenjata tersebut adalah Stephen Paddock, 64 tahun, yang melakukan aksinya dari atas Marina Bay Casino yang berada di luar area konser.

Please, if you are in Las Vegas, take cover there are multiple shooters on the loose, twenty people are dead. Find cover and hide. — sia (@Sia) October 2, 2017

No words, just absolutely sick to my stomach.... Vegas be safe. Prayers to victims. ???? — Kendra Wilkinson (@KendraWilkinson) October 2, 2017

My Las Vegas friends please stay safe, stay indoors. This is ongoing and looks already to be quite tragic. — josh groban (@joshgroban) October 2, 2017

My heart breaks for all of the people affected by the horrific shootings in Vegas. Praying for the victims and their families. ???????? — Camille Grammer (@TheRealCamilleG) October 2, 2017

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety ???????? — Mariah Carey (@MariahCarey) October 2, 2017

Can't believe my eyes. My prayers are with everyone in #Vegas. Please take shelter. This is unreal. ???? praying for your safety. — Christina Milian (@ChristinaMilian) October 2, 2017

I can't believe what just happened in Las Vegas! What is our world coming to?! ???? My prayers go out to the victims & their families. ???? — Paris Hilton (@ParisHilton) October 2, 2017

Sejauh ini, polisi mengonfirmasi 20 orang tewas dan lebih dari seratus lainnya terluka. Berikut belasungkawa sekaligus imbauan untuk menyelamatkan diri dari para selebritas untuk masyarakat yang berada di Las Vegas."Tolong, jika Anda berada di Las Vegas, berlindung, karena ada penembak yang berkeliaran, 20 orang meninggal. Bersembunyi dan cari tempat berlindung.""Tidak bisa berkata apa-apa, membuat perutku sakit.... Vegas semoga aman. Berdoa untuk para korban.""Teman-temanku di Las Vegas semoga aman-aman saja, tetaplah di dalam rumah. Tragedi sedang terjadi dan terlihat cukup tragis.""Hatiku hancur melihat semua korban yang terkena penembakan mengerikan di Vegas. Berdoa untuk para korban dan keluarga mereka.""Mengerikan mendengar tentang penembakan di #LasVegas. Rasa simpatiku terhadap para korban dan keluarga mereka. Berdoalah untuk keselamatan setiap orang.""Tidak percaya atas apa yang aku lihat. Doaku bersama orang-orang di #Vegas. Aku masih tidak percaya. Berdoa untuk keselamatan kalian.""Aku tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi di Las Vegas! Akan menjadi apa dunia ini?! Doaku menyertai para korban dan keluarga mereka."Pelaku, yang disebut kepolisian adalah warga setempat, tewas ditembak petugas yang merespons laporan adanya penembakan dari lantai 32 sebuah hotel ke arah kerumunan penonton konser. Dalam insiden ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan tak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.(DEV)