HBO Asia Ajak Penggemar Jadi Pengisi Suara Game of Thrones 7

Metrotvnews.com, Jakarta: HBO Asia berencana melakukan sulih suara serial televisi terkenal Game of Thrones. Sulih suara untuk pertama kali direkam dalam bahasa Thailand dan diisi oleh selebriti lokal.



Game of Thrones 7 versi sulih suara Bahasa Thailand akan tayang pada hari yang sama dengan Amerika pada Senin, 17 Juli 2017. Yang menarik, HBO akan melibatkan dua penggemar yang beruntung untuk ikut menyumbangkan suara mereka dalam serial ini.

"Untuk pertama kalinya di Asia, serial HBO Original paling digemari, Game of Thrones akan disulihsuarakan dalam bahasa Thailand oleh para selebriti setempat," kata Jonathan Spink, CEO HBO Asia dalam keterangan tertulisnya.Enam karakter utama dari serial televisi terkenal ini akan disulihsuarakan oleh selebriti ternama Thailand. Para pengisi suara yang terlibat yaitu aktor Mario Maurer (sebagai Jon Snow), aktris dan penyanyi Nantida Kaewbuasai (sebagai Cersei Lannister), aktris Namthip Jongrachatawiboon (sebagai Daenerys Targaryan), penyanyi dan aktor Preeti Barameeanant (sebagai Tyrion Lannister), aktris dan model Ploychompoo Jannine Weigel (sebagai Arya Stark) dan aktris Pleng Chontida Asavahame (sebagai Sansa Stark)."HBO Asia terus berkomitmen bagi pemirsa kami di Thailand melalui kemitraan kami bersama AIS. Di awal tahun ini, kami menghadirkan pemeran Game of Thrones, Liam Cunningham, ke Thailand. Kini, kami sangat gembira dapat menghadirkan serial ternama ini bagi para penggemar di Thailand melalui dubbing Game of Thrones Season 7 yang disulihsuarakan oleh para selebriti Thailand, dan kami juga memberikan kesempatan kepada penggemar di Thailand untuk ambil bagian dalam serial ini sebagai pengisi suara," paparnya.Dua penggemar Thailand yang beruntung berkesempatan menyumbangkan suaranya untuk karakter pria dan wanita dalam serial Game of Thrones Season 7. Untuk berpartisipasi dan informasi lebih lengkap, silahkan mengunjungi laman hboasia.com.(ELG)