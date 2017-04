Film Manchester By The Sea Diduga Menginspirasi Sebuah Kasus Pembunuhan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sepasang suami istri di New York diduga telah membunuh anak adopsi berusia 16 tahun dan membakar rumah untuk menyamarkan pembunuhan. Tindak kejahatan ini, menurut pengacara wilayah Chenango Joseph McBride, dilakukan setelah mereka menonton film peraih Oscar, Manchester by The Sea.



"Dalam dua jam setelah film ini ditonton oleh terdakwa (Heather) dan suaminya (Ernest Franklin), Jeffrey (anak) dibunuh," kata Joseph dalam persidangan pekan lalu, seperti dilansir dari The Guardian.

Heather dan Ernest diduga telah menghilangkan nyawa anak mereka setelah menonton film tersebut. Hasil penyelidikan, kata Joseph, menunjukkan bahwa Jeffrey telah meninggal sebelum kebakaran."Tubuh korban terbakar parah. Karena kondisi jenazah rusak parah akibat api, ahli patologi forensik tidak mampu menentukan penyebab kematian," kata Joseph.Sementara Michael Trosset, pengacara Heather, mengatakan di persidangan bahwa terdakwa tak bersalah sampai benar-benar terbukti. Keduanya mengaku tak berada di rumah ketika kebakaran terjadi.Heather dan Ernest didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat dua, pembakaran, dan kekerasan fisik. Seperti dilansir dari BBC, kedua suami istri ini terancam hukuman 25 tahun penjara.Manchester by The Sea (2016) adalah film drama berdurasi 137 menit yang ditulis dan disutradarai oleh Kenneth Lonergan. Film bercerita tentang Lee (Casey Affleck), seorang pria yang merawat keponakannya yang masih remaja setelah sepupunya meninggal.Salah satu adegan kilas balik menceritakan bahwa Lee secara tidak sengaja membakar rumah, yang kemudian membuat anak-anaknya terbunuh. Dalam cerita, tokoh Lee tidak diadili.Film ini mendapat penghargaan skenario asli terbaik dalam Oscar 2017, sekaligus mengantarkan Casey Affleck sebagai aktor utama terbaik. Acara penghargaan diadakan di Los Angeles pada hari Senin 27 Februari 2017.(ELG)