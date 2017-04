Gal Gadot Sempat Berpikir Dirinya Terlalu Pintar Menjadi Artis

Metrotvnews.com, Jakarta: Gal Gadot mengakui sempat merasa tidak cocok menjadi artis. Bahkan, bercermin dari tingkat pendidikannya, artis asal Israel ini berpikir jika dirinya terlalu pintar untuk terjun ke dunia hiburan.



Gal Gadot pernah diminta mengikuti audisi menjadi salah satu gadis James Bond di film Quantum of Solace. Namun, artis yang kini berusia 31 tahun tersebut menolaknya lantaran sedang fokus menyelesaikan studinya.



"Aku bilang tidak mungkin. Aku belajar ilmu hukum dan hubungan internasional. Aku terlalu serius dan cerdas untuk menjadi seorang artis. Selain itu, naskahnya semua dalam bahasa Inggris. Aku bicara bahasa Inggris tapi aku tidak nyaman dengan itu," ujar Gal Gadot seperti dikutip Femalefirst.



Meski sempat menolak memerankan peran sebagai gadis James Bond, Gal Gadot akhirnya menjalani debut aktingnya pada 2009 di film Fast & Furious. Namanya kini semakin bersinar setelah didaulat memerankan karakter pahlawan super wanita, Wonder Woman.



Dia sudah dulu tampil sebagai Wonder Woman di film Batman v Superman: Dawn of Justice sebelum tampil film solo Wonder Woman nanti. Gal Gadot mengenang pertama kali dia mengikuti audisi sebagai Wonder Woman.



"Ketika aku menjalani audisi aku tidak tahu itu untuk peran Wonder Woman. Sutradara Zack Snyder memintaku untuk melakukan tes kamera. Itu sebuah penyiksaan," kenangnya.



Setelah dipilih menjadi Wonder Woman, Gal Gadot bukan tanpa kritik. Banyak penggemar waralaba film DC menganggap Gal Gadot kurang tepat memerankan Wonder Woman.



"Penyebabnya payudaraku terlalu kecil. Iya, itu menjadi masalah besar. Orang-orang di internet benar-benar mencurahkan perhatian pada sisi penting Wonder Woman," katanya.





(ELG)