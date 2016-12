Celine Dion dan KISS Tolak Tampil di Pelantikan Donald Trump

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi Celine Dion dikabarkan menolak tampil dalam acara pelantikan Donald Trump sebagai presiden baru Amerika. Steve Wynn, teman dekat Donald Trump menawari Celine, tetapi pelantun My Heart Will Go On itu tidak mau. Tidak disebutkan apa alasan Celine enggan tampil dalam momen bersejarah bagi Amerika itu.



Acara pelantikan Donald Trump akan digelar pada 20 Januari 2017. Sejumlah musisi direncanakan hadir untuk menghibur para tamu undangan. Sayang, banyak musisi yang menolak tampil karena mereka tidak menyukai sosok Donald Trump.

Musisi lain yang sempat diundang adalah Elton John, Andrea Boccelli, dan band rock KISS. Namun, pentolan KISS, Gene Simmon beralasan penolakannya karena jadwal yang berbenturan, bukan benci pada Trump.Simmon mencoba bijak. Suka atau tidak suka, Donald Trump tetap akan dilantik sebagai presiden Amerika. Karena itu, dia menganggap sudah tidak relevan lagi perseteruan semasa pemilihan presiden masih terbawa hingga sekarang."Aku pikir orang harus mengakhiri ini dan melangkah maju. Dia (Donald Trump) adalah presiden kita dan itu saja, akhir ceritanya. Kami akan menjalani tur Eropa di waktu yang sama," ujar Simmons seperti dikutip Femalefirst.Sadar banyak selebriti yang menolak tampil di acara besarnya, Donald Trump berkicau di akun Twitter-nya. Hillary memang didukung banyak selebriti Hollywood, tetapi nyatanya Trump yang menang."Tapi lihatlah yang mereka lakukan untuk Hillary, tidak ada," cuit Trump.(ELG)