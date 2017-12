Foto Terakhir Instagram Jonghyun Dibanjiri Komentar dari Penggemar

Soul: Kim Jong-hyun mengunggah foto terakhir di Instagram empat pekan sebelum meninggal pada Senin, 18 Desember 2017. Kini foto berisi lirik lagu tersebut dibanjiri ratusan ribu komentar dari para penggemar.



Foto ini diunggah di akun @jonghyun.943 pada 20 November 2017. Isinya gambar potongan lirik lagu Beside You dari grup musik Dear Cloud, yang tertulis dalam aksara Korea.



Lirik ini, seperti dilaporkan Koreaboo, terbaca seperti dukungan bagi seseorang yang sedang mengalami masalah berat. Begini terjemahan lirik dalam bahasa Inggris.



"I had a thought while curling up / in a dark room alone. / When you might regret / letting go of everyone. / Have the sighs and the restless wounds stopped by now.



I pray only that you aren’t hurting. / I hope only that you will be happy.



Please don’t try to be alone in the darkness. / Don’t torture yourself. / Don’t torture you. / Please



Dalam keterangan foto, Jonghyun menulis kalimat penggalan dari lirik lagu tersebut.



I pray that you aren’t hurting."



Hingga berita ini dimuat, foto telah direspon lebih dari 500 ribu pengguna dan mendapat lebih dari 260 ribu komentar. Kebanyakan adalah ucapan dukacita dalam aksara Korea.



Sementara itu, Jang Hee-yeon, vokalis Dear Cloud yang lebih dikenal dengan nama alias Nine9, merilis surat perpisahan dari Jonghyun atas permintaan Jonghyun sendiri. Surat berisi curahan hati atas kondisi depresif yang dia alami.



Jonghyun ditemukan tak sadar di hotel huniannya di Seoul pada Senin petang. Dia segara dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya sudah tak tertolong.



Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan Jonghyun bunuh diri. Jenazah akan dimakamkan secara privat pada 21 Desember. Jonghyun meninggal dalam usia 27.



(ASA)