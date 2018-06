Pink Unggah Foto di Pasar Tradisional Indonesia

Jakarta: Pink mengunggah foto bersama putrinya Sillow Sage Hart yang menarik perhatian warganet Indonesia. Pasalnya, lokasi diambilnya foto tersebut menunjukkan Pink sedang berada di sebuah pasar tradisional Indonesia.



Pelantun Just Give Me A Reason berfoto dengan anaknya dengan latar dagangan yang kerap ditemukan di pasar tradisional Indonesia. Ada beberapa renteng kopi bubuk, sambal botol, bumbu dapur, minyak goreng produk Indonesia hingga sejumlah sayur mayur.

A post shared by P!NK (@pink) on Jun 28, 2018 at 1:35am PDT

"What you seek is seeking you- Rumi," tulis Pink dalam keterangan foto yang dia unggah pada Jumat, 29 Juni 2018.Dalam foto lain, Pink mengunggah foto dua buah hatinya sedang duduk di depan bangunan yang pintunya berukiran motif khas Bali. Foto ini semakin menguatkan dugaan Pink sedang berada di Bali. Alhasil, foto-foto tersebut langsung dibanjiri komentar warganet asal Indonesia.Di keterangan foto, Pink sempat menyertakan tanda pagar almost to Australia. Pink memang tengah dijadwalkan menggelar konser di beberapa wilayah Australia dan Selandia Baru dalam rangka promo album barunya yang berjudul Beautiful Trauma.Perjalanan tur promo Pink di Australia dan Selandia Baru akan berlangsung mulai Juli hingga September 2018. Dia akan menyambangi sejumlah kota di Australia dan Selandia Baru seperti Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney, dan berakhir di Auckland.Sepertinya, Pink dan keluarganya singgah dulu di Bali untuk berlibur sebelum memulai rangkaian konser di Australia.(ELG)